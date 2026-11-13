Guardaparques registraron al ejemplar mientras atravesaba la ruta 101 durante la tarde del domingo. Es el tercer avistamiento oficial de la especie en el área protegida y las autoridades pidieron reducir la velocidad.

Un oso hormiguero gigante cruzó la ruta 101, en el acceso a las Cataratas del Parque Nacional Iguazú, y quedó registrado en video por equipos de guardaparques nacionales. El avistamiento ocurrió el domingo después de las 14, cuando el animal atravesó el asfalto con paso pausado y luego se internó en la vegetación.

Conocido en la región como Tamanduá o Yurumí, el ejemplar cruzó la vía mientras había tránsito en la zona. Las imágenes fueron compartidas por la Red Yaguareté, que cuenta con cámaras para seguir a distintas poblaciones silvestres del parque.

Un registro poco frecuente en el Parque Nacional Iguazú

Se trata del tercer registro oficial de un oso hormiguero gigante en el área protegida, ya sea mediante cámaras trampa o sin registro audiovisual. El guardaparque Damián Domínguez describió al ejemplar como “un animal hermoso, de gran tamaño”.

El cruce a plena luz del día también expuso el riesgo que representa el tránsito para la fauna. “Es muy importante que los conductores respeten las velocidades máximas en el área protegida, porque la fauna silvestre se traslada en la zona”, advirtió Domínguez.

Por qué es importante reducir la velocidad en la ruta 101

El guardaparque explicó que el oso hormiguero se desplaza lentamente y que “se toma su tiempo para todo, no tiene reacción ante un vehículo”. Por ese motivo, insistió en que quienes circulen por los caminos del parque disminuyan la velocidad.

“Es sumamente importante que reduzcan la velocidad”, remarcó Domínguez, y recordó que los animales silvestres pueden aparecer en cualquier momento. El comportamiento pausado de la especie hace que pueda quedar expuesta al tránsito al cruzar una ruta.

Características del oso hormiguero gigante

El oso hormiguero gigante, cuyo nombre científico es Myrmecophaga tridactyla, es la especie de mayor tamaño de su familia. Los adultos pueden alcanzar los dos metros de longitud total: el cuerpo mide entre 100 y 120 centímetros y la cola, entre 60 y 90. Su peso oscila entre los 25 y los 40 kilos.

Tiene un hocico alargado y cónico, y una lengua de hasta 60 centímetros, recubierta por una sustancia adherente que utiliza para capturar hormigas, termitas y miel. Carece de dientes. Su pelaje puede ser castaño o grisáceo, con una marca negra en forma de V y líneas blancas; en el lomo se prolonga en una crin.

Una especie amenazada y protegida en Misiones

El oso hormiguero gigante suele vivir solo o en pareja y recorre grandes extensiones. Aunque es más habitual en ambientes abiertos y secos, como la región chaqueña, también habita en las selvas de Misiones, Salta y Jujuy. En 2015 fue declarado en grave peligro de extinción. Entre sus principales amenazas están la caza y la destrucción de su hábitat.

En Misiones, la especie fue declarada monumento natural provincial mediante la Ley 2589, sancionada el 11 de noviembre de 1988. El avistamiento en Iguazú vuelve a poner de relieve la importancia de proteger a este animal y conservar los ambientes que necesita para sobrevivir.