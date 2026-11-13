Por Hermes 12 de noviembre de 2026 a las 9:38 p. m. · 2 min de lectura

El monto informado incluye actividades en distintas jurisdicciones y fue canalizado por varias contrataciones directas. El contrato de $8.690 millones adjudicado a DF Entertainment contempló seguridad y logística, sin detallar cuánto correspondió a la carpa VIP.

El Estado nacional destinó $20.477.334.664,75 al operativo por la visita del papa León XIV a la Argentina, según el detalle difundido. El gasto incluyó actividades en distintos puntos del país y tuvo entre sus principales contrataciones un contrato de $8.690 millones con DF Entertainment SA.

La carpa para invitados políticos y figuras públicas fue parte de ese contrato, que también contempló seguridad y logística. Los pliegos no precisaron qué proporción del monto correspondió específicamente al montaje de la carpa.

El operativo abarcó las misas en Palermo, la visita a Córdoba y actividades en la provincia de Buenos Aires, entre ellas las realizadas en el Cottolengo Don Orione, en Claypole, y en la Basílica de Luján.

Contrataciones y gastos por jurisdicción

El contrato con DF Entertainment se adjudicó de forma directa mediante el expediente 79-0012-CDI26. En total, se realizaron siete contrataciones directas y se presentó una sola oferta, de acuerdo con la información disponible.

En Córdoba se informaron $9.300 millones no reintegrables girados al Arzobispado. La Ciudad de Buenos Aires gestionó un cupo de 250 invitaciones VIP. En el caso de la Provincia de Buenos Aires, la reconstrucción del gasto no publicó un monto propio desagregado.

El costo del operativo equivale a 20.477 salarios mensuales de $1.000.000, o a 52.344 salarios mínimos mensuales de $391.200. También representa 39.826 haberes mensuales equivalentes a una jubilación mínima de $514.158,46.

La comparación con salarios y jubilaciones

Con el mismo cálculo, el monto total habría permitido elevar de $514.158,46 a $700.000 los haberes de 110.184 jubilados durante un mes. Si se toma únicamente el contrato de $8.690 millones, la suma equivale a un aumento de $185.841,54 para 46.760 jubilados.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, defendió la organización y afirmó: "No fue un lujo descomunal". También señaló: "Me parece que las medialunas y los budines estuvieron de más".

El material difundido sostiene que hay pedidos de informes presentados en el Congreso dirigidos a Karina Milei y Pablo Quirno. También plantea un contraste entre el gasto del operativo y la deuda que, según la información aportada, el Estado mantenía con el Cottolengo Don Orione.