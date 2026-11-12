Por Hermes 12 de noviembre de 2026 a las 8:30 p. m. · 2 min de lectura

Una jornada no laborable por el aniversario fundacional de Magdalena se combinará con el feriado nacional del lunes 23. El descanso se extenderá del viernes 20 al lunes 23 de noviembre de 2026.

El partido bonaerense de Magdalena tendrá un fin de semana largo de cuatro días en noviembre de 2026. La jornada no laborable local del viernes 20 se combinará con el sábado 21, el domingo 22 y el feriado nacional del lunes 23.

El Gobierno de Axel Kicillof oficializó el cronograma de conmemoraciones municipales de noviembre mediante una resolución provincial. La medida establece días no laborables para la Administración Pública y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, mientras que para la industria, el comercio y las demás actividades privadas la adhesión es optativa.

Por qué habrá cuatro días de descanso en Magdalena

El receso comenzará el viernes 20 de noviembre, declarado no laborable en el distrito por el aniversario fundacional de la localidad. La fecha recuerda la conformación de la guardia y la capilla originales, el 20 de noviembre de 1776, hace 250 años.

A esa jornada se sumarán el sábado 21 y el domingo 22. El descanso concluirá el lunes 23 de noviembre, feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional, según el calendario indicado en la información oficial.

Qué establece la resolución provincial sobre los feriados

La disposición alcanza a las festividades que se realicen durante noviembre de 2026 en distintos municipios bonaerenses. Para el personal de la Administración Pública y del Banco Provincia, las fechas incluidas serán no laborables; en el sector privado, serán feriados optativos.

ARTÍCULO 1º. Declarar no laborables, para la Administración Pública y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, y feriados optativos para la industria, el comercio y restantes actividades, los días en los cuales se desarrollen festividades, en los distintos Municipios correspondientes al mes de noviembre de 2026, conforme se detalla en el Anexo Único que como IF-2026-37031625-GDEBA-SSAMMGGP forma parte integrante de la presente.

El texto de la disposición aportado identifica la norma como Resolución 515/2026, mientras que la información sobre el cronograma la menciona como Resolución 516/2026.