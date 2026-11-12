Por Hermes 12 de noviembre de 2026 a las 6:00 p. m. · 2 min de lectura

El Festival Internacional de Cine ofrece más de 40 películas en Villa Victoria y el Teatro Colón, con funciones gratuitas hasta el sábado 14 de noviembre. La programación incluye cine argentino, producciones internacionales y propuestas al aire libre.

El 41 Festival Internacional de Cine de Mar del Plata suma funciones gratuitas fuera de las salas tradicionales para chicos, jóvenes y jubilados. La programación especial se desarrolla en dos espacios emblemáticos de la ciudad: la Villa Victoria y el Teatro Municipal Colón.

En total, se ofrecen más de 40 películas de distintos géneros, entre clásicos argentinos, documentales, producciones internacionales y largometrajes contemporáneos. Nueve funciones se realizan al aire libre en los jardines de Villa Victoria.

Cine al aire libre en Villa Victoria: horarios y entradas

La casona ubicada en Matheu 1851 proyecta películas a las 20. El público puede llevar sus propias reposeras para disfrutar de las funciones en los jardines del espacio cultural.

La agenda de los últimos días del festival incluye tres películas. Las entradas deben retirarse por anticipado en el Centro de Información Turística de la Rambla, de 11 a 18. Los tickets para cada función se entregan el día anterior.

Teatro Colón: películas internacionales y cine argentino

El Teatro Municipal Colón, ubicado en Hipólito Yrigoyen 1665, presenta una programación de 32 películas, algunas con más de una función, y reúne títulos de distintos países y secciones del festival.

Este jueves se proyectarán Los brujos inocentes, de Polonia, a las 14.30; My First Love, de Noruega, a las 17; y Cute, de Dinamarca, a las 21.30. También el jueves, a las 22, será el turno de El acto en cuestión, una producción de Argentina y Países Bajos.

El viernes 13 de noviembre se podrá ver El director de orquesta, de Polonia, a las 17, y No duermas sola, producción de Argentina y Estados Unidos, a las 19.30. Para el sábado 14 de noviembre, la agenda incluye Detective Chinatown 1900, de China, al mediodía, y At Play in the Fields of the Lord, de Brasil y Estados Unidos, a las 18.

Las entradas para las funciones del Teatro Colón se entregan directamente en la sala, por orden de llegada. La programación gratuita se extiende hasta el sábado 14 de noviembre.