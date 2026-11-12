Por Hermes 12 de noviembre de 2026 a las 3:30 p. m. · 2 min de lectura

Una pareja de Cipolletti fue autorizada a incluir a sus cuatro perros y una gata en la ceremonia civil. Sus huellas quedarán en un documento complementario, aunque las firmas legales deberán ser de personas.

Una pareja de Cipolletti, Río Negro, recibió autorización para que sus cinco mascotas participen como testigos de honor en su casamiento. Será el segundo caso registrado en Argentina en el que animales ocupan ese lugar simbólico durante una boda civil.

La ceremonia se realizará este sábado 14 de noviembre en la Delegación Primera del Registro Civil de Cipolletti, a cargo de la jueza Erika Araneda. Los novios, Luna San Martín y Gabriel Hernández, eligieron a sus animales en lugar de amigos o familiares para acompañarlos en ese momento.

Mascotas como testigos de honor en el casamiento

La autorización del Registro Civil de Río Negro establece que los animales podrán participar de manera simbólica. Por lo tanto, no tendrán validez como testigos legales ni reemplazarán las firmas de las personas que exige la formalización del matrimonio civil.

La pareja propuso utilizar tinta no tóxica y apta para animales para que las mascotas estampen las huellas de sus patas en un documento complementario durante la celebración.

Quiénes son los perros y la gata de la pareja

Nina, Kiki, Malú, Benito y Tina tendrán un lugar destacado en la boda y ocuparán los asientos principales de la ceremonia. Los cinco llegaron a la familia mediante historias de rescate y adopción.

Kiki es una galga de seis años que Luna rescató cuando era cachorra. Malú fue adoptada por Gabriel cuando tenía apenas 45 días. Benito, un perro mestizo tricolor de alrededor de diez años, fue encontrado en situación de calle por la pareja.

Tina tiene doce años y apareció en la casa el 16 de junio, durante un partido de la Selección argentina. Aunque al principio la resguardaron para encontrar a su familia, nadie la reclamó y finalmente fue adoptada.

La historia de Nina y el recuerdo de Simón

Nina, la gata de un año, llegó a la familia después de atravesar una situación de extrema vulnerabilidad. También estará presente en el Registro Civil provincial para acompañar a la pareja.

La familia estuvo integrada además por Simón, otro perro rescatado por Luna y Gabriel. Murió en abril de 2025, luego de recibir atención veterinaria y cuidados especiales.