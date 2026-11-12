Por Hermes 12 de noviembre de 2026 a las 2:28 p. m. · 1 min de lectura

El Santo Padre compartió encuentros con jóvenes, familias y fieles, y dejó un mensaje de solidaridad, paz y unidad. Miles de argentinos lo acompañaron en su despedida.

HASTA SIEMPRE, LEÓN XIV: GRACIAS POR TRES DÍAS INOLVIDABLES

La histórica visita del papa León XIV a la Argentina dejó momentos de profunda emoción, encuentros multitudinarios y mensajes de fe, esperanza y unidad.

Durante su paso por nuestro país, el Santo Padre estuvo cerca de los más necesitados, compartió encuentros con jóvenes, familias y fieles, y dejó reflexiones sobre la solidaridad, la paz y la importancia de construir una sociedad más justa.

Su despedida estuvo marcada por el cariño de miles de argentinos que lo acompañaron durante estas jornadas inolvidables.

León XIV se marchó, pero sus palabras y su mensaje permanecerán en el corazón de quienes vivieron esta visita histórica.

¡Gracias, Santo Padre, por estos días de fe, emoción y esperanza!