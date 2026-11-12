El mensaje, publicado tras su visita al país, agradecía la recepción y afirmaba que los argentinos podían considerar al pontífice un Papa por adopción. La publicación superó los 200 mil «me gusta» antes de ser eliminada durante la noche, cuando León XIV ya estaba en Perú.

La cuenta de León XIV en X eliminó el mensaje en el que el pontífice afirmaba que, tras su visita a la Argentina, el país podía decir que tenía dos Papas: uno nacido allí y otro por adopción. El posteo había agradecido el recibimiento y expresado que se había sentido «como en casa».

La publicación se volvió viral en pocos minutos y superó holgadamente los 200 mil “me gusta”. Varios usuarios alcanzaron a guardar capturas antes de que desapareciera de la cuenta papal, mientras el mensaje era replicado y comentado en redes sociales.

El mensaje de León XIV tras su visita a la Argentina

El texto destacaba que la Argentina es la cuna de Francisco y agradecía el cariño recibido. También convocaba a mantener la unidad en Cristo y a encomendarse a la protección de Nuestra Señora de Luján.

La publicación llegó después de una visita marcada por la convocatoria de multitudes. Según los datos difundidos, tres millones de personas se movilizaron a Luján, una cifra que solo fue superada por las concentraciones encabezadas por otros pontífices en Manila y Río de Janeiro.

La recepción multitudinaria en Luján y el viaje a Perú

La asistencia en Luján quedó por debajo de las registradas por Francisco en Manila, con seis millones de personas en 2015, y en Río de Janeiro, con tres millones en 2013. También fue inferior a la convocatoria de Juan Pablo II en Manila, que reunió a cinco millones de fieles en 1995.

Durante la noche, ya en Perú, el mensaje fue retirado. La eliminación generó repercusiones en las redes, donde el comentario había sido interpretado como un gesto de afecto hacia la Argentina tras la recepción multitudinaria brindada al Papa.

León XIV llegó a Lima y recordó su vínculo con Perú

León XIV arribó a Lima a media tarde y fue recibido en una ceremonia encabezada por la presidenta peruana, Keiko Fujimori, el nuncio apostólico en Perú, el arzobispo Paolo Rocco Gualtieri, y autoridades civiles y religiosas. También participaron fieles y un coro de niños; miles de personas lo saludaron con cánticos, globos amarillos y blancos y carteles.

El pontífice realizó una visita de cortesía a la presidenta en el Palacio de Gobierno. De acuerdo con la información oficial del Vaticano, ambos mantuvieron un encuentro privado en el Salón de Embajadores, intercambiaron regalos y presentaron a sus respectivas delegaciones.

Más tarde, en el teatro nacional peruano, León XIV pronunció sus primeras palabras en el país y recordó la historia de su vínculo con Perú. «Este regreso tiene para mí un significado muy especial. Mi historia con el Perú comenzó mucho antes de que el Señor me confiara la Diócesis de Chiclayo», expresó.

La nacionalidad peruana y el regreso a su patria

El Papa también se refirió a la nacionalidad peruana que obtuvo en 2015. «En 2015 recibí la nacionalidad peruana. Aquel acto manifestó un vínculo que este pueblo había ido tejiendo en mi vida desde mucho antes. Hoy comprendo cuánto de esta tierra permanece conmigo y cuánto de mi propia historia les pertenece también a ustedes», dijo.

León XIV señaló que regresaba a Perú como Sucesor de Pedro y recordó los años en los que, según expresó, se formó como pastor. «Si me fuera concedido recorrer esos años nuevamente, volvería a hacerlo con alegría, acogiendo tanto sus momentos felices como sus dificultades» y «por eso puedo decirles, con profunda gratitud, que regreso también a mi patria», afirmó.