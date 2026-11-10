Por Hermes 10 de noviembre de 2026 a las 11:00 a. m. · 1 min de lectura

El IPAV adjudicará 56 casas este martes y otras 44 mañana, en el sudeste de la capital pampeana. Los sorteos comenzarán a las 13 y el padrón definitivo supera las 2.800 personas.

El Instituto Provincial Autárquico de Vivienda (IPAV) inicia este martes los sorteos de 100 viviendas sociales en Santa Rosa, correspondientes al programa Casa Propia - Construir Futuro. Hay más de 2.800 personas anotadas en el padrón definitivo para participar por una casa.

La primera jornada definirá la adjudicación de 56 viviendas, mientras que las otras 44 se sortearán mañana. Las casas están ubicadas en el sudeste de la capital pampeana.

Cómo seguir los sorteos de viviendas en Santa Rosa

Ambos sorteos comenzarán a las 13 y se realizarán desde la Lotería de San Luis. La transmisión estará a cargo de la Televisión Pública Pampeana.

Las familias podrán sumarse a la emisión mediante la plataforma Zoom, una alternativa para que las y los pampeanos sigan en vivo la adjudicación y compartan el momento con quienes resulten beneficiados.

Impugnaciones: plazo y formulario del IPAV

Desde el jueves quedará habilitado el período para presentar impugnaciones sobre las personas beneficiarias sorteadas. Para iniciar el trámite, se deberá descargar y completar un formulario disponible en la página web del IPAV.

El plazo para presentar una denuncia será de 10 días hábiles posteriores a cada sorteo. El mismo procedimiento se repetirá en cada una de las etapas.