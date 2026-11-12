Por Hermes 12 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 1 min de lectura

Aunque el pontífice dejó la Argentina el miércoles 11 de noviembre, continúan las restricciones en Palermo por el operativo montado para las actividades. Los cortes en la zona del Monumento de los Españoles y la avenida del Libertador se mantendrán hasta el lunes 16.

Los cortes de tránsito vinculados con la visita del papa León XIV continuarán en la Ciudad de Buenos Aires hasta el lunes 16 de noviembre. Las restricciones se concentran en Palermo, en los alrededores del Monumento de los Españoles y la avenida del Libertador, donde se desplegó el operativo para los actos principales.

La agenda del pontífice convocó a cientos de miles de fieles en la Ciudad, Córdoba y Luján. En la capital, el montaje de las actividades requirió semanas de preparación y un amplio despliegue de seguridad y logística.

Cortes en Palermo tras la visita del papa León XIV

La visita concluyó oficialmente el miércoles 11 de noviembre. Sin embargo, las tareas relacionadas con el operativo continúan en el área de Palermo, por lo que se mantienen las interrupciones de circulación en las inmediaciones de los puntos donde se realizaron los actos.

El detalle disponible ubica las restricciones en el entorno del Monumento de los Españoles y de la avenida del Libertador. Los cortes seguirán vigentes hasta el lunes 16 de noviembre.

El papa partió rumbo a Perú tras despedirse de la Argentina

Durante las primeras horas de la tarde del miércoles 11, León XIV tomó un vuelo oficial hacia Perú para continuar su gira pastoral por Sudamérica. Su despedida estuvo acompañada por cánticos y muestras de afecto de los fieles reunidos en los alrededores de la Nunciatura Apostólica, en Recoleta.

El adiós también tuvo lugar en la pista del aeropuerto. La visita, que reunió a multitudes en distintas ciudades del país, fue considerada por la jerarquía eclesiástica como un hito para la Argentina.