Por Hermes 12 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 3 min de lectura

Diseñado por el arquitecto Samuel Flores Flores, el complejo de Maldonado combinó una piscina natural y una discoteca dentro de una cueva. Inaugurado en 1968, cerró pocos años después y hoy la zona fue declarada Monumento Natural.

A fines de la década de 1960, el arquitecto Samuel Flores Flores quedó fascinado por los acantilados y las cuevas de Punta Ballena, en Maldonado. De esa impresión nació la idea de crear un balneario que integrara la naturaleza al diseño, en lugar de ocultarla.

En 1967, el doctor Roque García solicitó al municipio de Maldonado permiso para construir un complejo turístico en la ladera este de Punta Ballena. El proyecto contaba con el respaldo del Club Méditerranée, al que Flores Flores recordó como “la institución turística más grande del mundo”.

Los representantes del Club se habían “enamorado” del lugar y querían aprovechar la playa, las cuevas y el entorno natural. Flores Flores preparó una maqueta con toda la infraestructura, pero el Club Med finalmente se retiró y la propuesta quedó en su estudio y en la cabeza del arquitecto.

La piscina natural de Punta Ballena, sin cloro ni máquinas

La primera idea de Flores Flores fue construir una piscina natural. Para hacerla, propuso conservar la roca y sumar un pequeño muro de contención. Una canaleta conducía el agua del mar hasta la pileta, que se llenaba a diario y se renovaba por sí sola.

“La roca siempre está presente”, remarcó el arquitecto, que se negó a revestir las paredes para agregar cloro, como se hacía en otros lugares. Salud Pública se resistió a habilitar la piscina porque no tenía cloro ni maquinaria, aunque los controles posteriores dieron buenos resultados.

Alrededor de la pileta se distribuyeron mesas, sombrillas, un bar, un restaurante, solariums y escaleras talladas en la piedra. El diseño buscaba que cada elemento acompañara las formas naturales del lugar.

La discoteca dentro de una cueva de Punta Ballena

Para completar el complejo, su socio Roque García le pidió “algo con ruido”. Flores Flores eligió una cueva conocida por los pescadores como “del Tigre” y, con ayuda de un dinamitero, amplió la gruta sin alterar su superficie. La obra implicó retirar 1.500 metros cúbicos de roca, equivalentes a unos 500 camiones.

En el interior instaló una boîte con una pista de baile de acrílico naranja retroiluminado y parlantes ubicados entre las paredes rocosas. El efecto psicodélico se completaba con el agua del mar, que corría por debajo del piso.

Las sillas y las mesas debían adaptarse a las curvas y los desniveles de la cueva, por lo que fueron fijadas al suelo. La construcción llevó seis meses y el lugar abrió sus puertas a fines de 1968.

El esplendor y el cierre del balneario

El complejo fue inaugurado el 24 de diciembre de 1968, con la presencia del presidente uruguayo Pacheco Areco, embajadores y figuras del jet set de la época. Sin embargo, para 1974 el balneario ya era económicamente insostenible: la inversión inicial, la corta temporada y el contexto político condicionaron su continuidad.

La concesión no fue renovada y el predio pasó por distintos dueños hasta quedar abandonado. Décadas más tarde, su valor arquitectónico volvió a ser reconocido y, en 2026, la zona fue declarada Monumento Natural dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Actualmente, la Intendencia de Maldonado y la junta vecinal trabajan para recuperar el estado virgen de las grutas. Mientras tanto, el mar continúa rompiendo contra las mismas rocas que dieron origen al proyecto hace más de medio siglo.