Por Hermes 12 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 1 min de lectura

El servicio permanece totalmente suspendido entre José León Suárez y Retiro por una falla en un cable de alta tensión. El ramal Mitre circula con demoras y cancelaciones, mientras que el Tigre funciona con normalidad.

El ramal José León Suárez del Tren Mitre continuaba totalmente interrumpido este jueves por una falla en el suministro eléctrico, informó Trenes Argentinos. El problema también afectaba al ramal Mitre, que circulaba con demoras y cancelaciones.

En cambio, el ramal Tigre funcionaba con sus frecuencias habituales y sin inconvenientes. La empresa indicó que el suministro eléctrico de ese servicio pudo restablecerse mediante un puenteo.

Por qué está interrumpido el ramal José León Suárez

Los inconvenientes comenzaron durante la mañana del miércoles y todavía no habían sido resueltos. La falla afecta a toda la línea entre las estaciones cabecera de José León Suárez, en General San Martín, y Retiro, en la Ciudad de Buenos Aires, en ambos sentidos.

Según informó la empresa estatal, el origen del problema fue la avería de un cable de alta tensión, ocurrida mientras una contratista de AUSA realizaba trabajos de excavación para construir un paso bajo nivel a la altura de la avenida Álvarez Thomas.

“Personal técnico continúa trabajando para solucionar el inconveniente y restablecer el servicio a la mayor brevedad posible. Hasta tanto finalicen las tareas, la prestación permanecerá interrumpida”, informó la firma.

Demoras en el ramal Mitre y servicio normal en el Tigre

Por el momento, no se informó cuándo se restablecerá por completo el servicio entre José León Suárez y Retiro. Mientras tanto, el ramal Mitre circulaba con demoras y cancelaciones debido a fallas en el suministro eléctrico.

El ramal Tigre, en tanto, operaba con sus frecuencias habituales. Por otra parte, el tren San Martín brindaba un servicio limitado entre José C. Paz y Retiro por un incidente vial cerca de la estación Muñiz, en la localidad bonaerense de San Miguel.