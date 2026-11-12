Por Hermes 12 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 2 min de lectura

El FEP recibirá obras inéditas de novela y dramaturgia hasta el 8 de marzo de 2027. La convocatoria está abierta a personas nacidas en La Pampa o con al menos diez años de residencia en la provincia.

El Fondo Editorial Pampeano (FEP) abrió una convocatoria para seleccionar obras inéditas de novela y dramaturgia. Escritores y escritoras podrán presentar sus trabajos hasta el lunes 8 de marzo de 2027, tanto si tienen trayectoria como si buscan publicar por primera vez.

Para participar, es necesario haber nacido en La Pampa o acreditar una residencia mínima de diez años en la provincia. Las obras deben ser originales, inéditas y de autoría individual. No hay restricciones temáticas.

Requisitos para presentar novelas y obras de teatro

Se podrá inscribir una obra por persona en cada género. En dramaturgia, los textos deberán tener entre 20 y 60 páginas, con un mínimo de 25 líneas por página. Para las novelas, la extensión admitida será de entre 100 y 300 páginas.

La inscripción ya está habilitada a través de un formulario virtual. Las bases completas pueden solicitarse por correo electrónico a [email protected].

El Fondo Editorial Pampeano y la literatura de la provincia

Creado en 1984, el Fondo Editorial Pampeano se consolidó como una referencia para distintas generaciones de autores de la provincia. Sus publicaciones ayudaron a que numerosas obras llegaran a sus lectores y a que escritores locales iniciaran su recorrido editorial.

A lo largo de más de cuatro décadas, el sello sostuvo una continuidad poco frecuente entre las editoriales provinciales argentinas. Su catálogo integra la historia literaria pampeana y reúne voces que, desde diversos géneros y perspectivas, narraron la identidad, las experiencias y las transformaciones de la región.

Dos géneros para explorar nuevas historias

La convocatoria propone dos caminos creativos: la novela, que permite desarrollar personajes, escenarios e historias extensas, y la dramaturgia, que construye conflictos mediante la acción y el diálogo, con la posibilidad de llevarlos a escena.

Para quienes tienen un manuscrito terminado o están trabajando en uno, la iniciativa ofrece una oportunidad de acceder a una publicación y ampliar la circulación de sus textos más allá de su entorno inmediato.