Por Hermes 12 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 1 min de lectura

La jornada tendrá cielo algo nublado, temperaturas de hasta 30 grados y no se esperan lluvias. El Servicio Meteorológico Nacional también difundió recomendaciones para prevenir los efectos del calor.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este jueves 12 de noviembre una jornada estable en Buenos Aires, con cielo algo nublado y temperaturas elevadas. No se esperan precipitaciones durante el día.

La temperatura máxima llegará a los 30 grados por la tarde, mientras que por la noche descenderá hasta los 23 grados. El sol saldrá a las 05:43 y se pondrá a las 19:32.

Pronóstico del tiempo para Buenos Aires

Durante la mañana, los vientos del noreste soplarán entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad será del 59 por ciento y la visibilidad se mantendrá buena.

Después del mediodía, el cielo estará parcialmente nublado y se esperan ráfagas del sector este de hasta 22 kilómetros por hora. Por la noche, el tiempo seguirá sin lluvias y el termómetro marcará alrededor de 23 grados.

Recomendaciones ante las altas temperaturas

Ante el calor previsto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se recomienda tomar abundante agua durante el día, consumir alimentos frescos como frutas y verduras y usar ropa suelta, liviana y de colores claros. También es importante evitar la exposición directa al sol.

Las medidas de cuidado deben reforzarse especialmente para proteger a los grupos más vulnerables, entre ellos los lactantes, los niños pequeños y los adultos mayores.