Por Hermes 12 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 2 min de lectura

Una familia asegura que se enteró por internet de la muerte del hombre y denuncia que fue cremado sin aviso. También reclama que se investigue quién administra su propiedad y alquila habitaciones.

Una familia de José Mármol, localidad del partido de Almirante Brown, denuncia que descubrió por internet que su padre había fallecido. Sus hijos sostienen que no recibieron una notificación y que, cuando conocieron la noticia, el hombre ya había sido cremado.

Los familiares iniciaron reclamos judiciales y administrativos contra una mujer a quien señalan por haber ocultado el fallecimiento y tomado el control de una vivienda vinculada al hombre. Las denuncias todavía deben ser esclarecidas.

La familia cuestiona el rol de la supuesta cuidadora

Marcelo Castro, uno de los hijos, contó que la mujer había sido presentada en algún momento como cuidadora de su padre. Sin embargo, la familia niega que haya cumplido esa función y sostiene que el hombre murió solo en una pensión.

“No era la cuidadora, mi papá dijo eso, pero nunca lo cuidó. Mi papá murió solo en una pensión”, afirmó Marcelo.

Uno de los principales reclamos apunta a la cremación. Los hijos aseguran que no fueron consultados ni informados antes del procedimiento y cuestionan la documentación que se habría presentado para autorizarlo.

Reclaman conocer el destino de las cenizas

Según el relato de los familiares, la mujer habría presentado una autorización atribuida al fallecido y declarado que no había familiares directos. Los hijos rechazan esa afirmación y piden que se investiguen las circunstancias en las que se realizó la cremación.

Además, aseguran que no pudieron despedirse de su padre ni participar de una ceremonia. Por eso, reclaman que se determine qué ocurrió con las cenizas y dónde se encuentran, con el objetivo de recuperarlas y rendirle homenaje.

Denuncian alquiler de habitaciones en la vivienda

La familia también cuestiona la administración de una propiedad relacionada con el hombre. Según sostiene, algunas habitaciones estarían siendo alquiladas sin autorización de los herederos, por lo que pide esclarecer cómo la mujer habría asumido el control del inmueble y qué respaldo legal tiene para disponer de él.

Mientras esperan avances en las investigaciones, los hijos reclaman que se revisen los trámites realizados tras la muerte para determinar si hubo irregularidades en la cremación, establecer qué pasó con los bienes y deslindar responsabilidades.