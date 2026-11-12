A 87 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, este pueblo de San Andrés de Giles combina historia, tranquilidad y sabores caseros. Villa Espil celebró sus 90 años con música, danzas y una feria para disfrutar en una visita de un día.

Con apenas seis calles y poco más de 150 habitantes, Villa Espil es una alternativa para quienes buscan una escapada rural cerca de la Ciudad de Buenos Aires. El pueblo, ubicado en el partido de San Andrés de Giles, celebró sus 90 años en octubre de 2026.

Semanas antes, una jornada al aire libre reunió festejos, danzas, músicos en vivo, juegos inflables y puestos de artesanías y gastronomía. La actividad fue organizada por la Asociación Cultural y Recreativa y el Jardín de Infantes N° 906 Rosa Peláez de Espil.

Aromas de Campo y los sabores de la abuela Teresa

Uno de los puntos destacados de Villa Espil es Aromas de Campo, un restaurante instalado en una casa que conserva su aire familiar. La propuesta incluye platos conocidos como los de la abuela Teresa: empanadas de carne fritas, raviolones de verdura, sorrentinos, escabeches y picadas de fiambres. Raúl Acosta, yerno de Teresa, suma el asado a la mesa.

El restaurante recupera el espíritu del antiguo almacén de ramos generales de Carlos Salvador Demeco. Abierto en la década de 1950, el local recibía a peones rurales, vecinos y viajeros que buscaban tomar algo, abastecerse o encontrarse a conversar.

La historia de Villa Espil y sus lugares emblemáticos

El origen de Villa Espil se vincula con tres postas de carretas ubicadas sobre el polvoriento Camino Real a Cuyo y Chile, en el siglo XVIII. A diferencia de otras localidades bonaerenses, no nació alrededor de una estación de tren.

La formación del pueblo comenzó a tomar impulso en 1936, mientras avanzaba la construcción de la Ruta 7. El político Alberto Espil donó los terrenos para crear la localidad como homenaje a la gestión de su padre, Felipe Santiago, al frente de la intendencia de Giles.

La capilla San Felipe Apóstol, de fachada blanca y estilo modernista, fue construida en 1960. En su interior se encuentra la imagen del patrono, tallada en madera y donada por Alberto Espil. La plaza principal, con sus hileras simétricas de plátanos, la Escuela Primaria N° 19 Domingo French y la Asociación Civil, Cultural y Recreativa completan el circuito por los sitios fundacionales.

Tango, cultura local y paseos por calles de tierra

En 2011, la cercanía con Buenos Aires, a 87 kilómetros, sumó una nueva expresión cultural al pueblo con la creación del Taller de Tango Danza y Teatro. De allí surgieron los integrantes de la Agrupación Coreográfica Tanguera de Villa Espil, que convive con una tradición de danzas nativas, cantores populares y payadores.

La celebración del aniversario también fue una oportunidad para poner en escena parte de ese acervo. Otro punto para visitar es un mural de mariposas amarillas, pintado por alumnos del pueblo sobre una pared convertida en una composición de colores intensos. La obra ofrece una postal para cerrar el recorrido a pie por las calles de tierra.

Cómo llegar a Villa Espil y cuánto cuesta la visita

Desde la Ciudad de Buenos Aires se recorren 87 kilómetros por Acceso Oeste hasta Luján y luego por la Ruta 7. El micro 57 Atlántida parte desde Plaza Italia por $1.659 o desde Plaza Once por $2.619. El tren Sarmiento llega a Luján con trasbordo en Moreno: el viaje cuesta $1.273 o $823 con SUBE.

La combi Fabe Bus une el Obelisco con Luján por $6.500 el viaje de ida. Desde allí, el remís La Nueva España cubre los 18 kilómetros hasta Villa Espil por $30.000 para cuatro pasajeros, más $1.200 de peaje. Para consultas, el teléfono es 02323-442-242. También se puede llegar desde Luján con el colectivo 273 de la empresa La Isleña.

La entrada a la fiesta es gratuita. Durante la feria gastronómica, el pollo con ensalada cuesta $15.000. En Aromas de Campo, el menú con empanada, tabla de fiambres caseros, parrillada, pastas, ensalada, bebida y postre tiene un valor de $17.000; para chicos de 5 a 10 años se aplica un descuento del 50 por ciento.

Para consultar por el restaurante, están disponibles los teléfonos 02325-15410175 y 02325-15654944, el correo [email protected] y la página de Facebook Aromas de Campo. Para más información turística, se puede llamar al 02323-15520179, escribir a [email protected] o ingresar en www.sanandresdegiles.gob.ar.