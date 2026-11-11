Por Hermes 11 de noviembre de 2026 a las 8:30 p. m. · 1 min de lectura

La convocatoria invita a participar en tareas de conservación, monitoreo de especies, educación ambiental y atención a visitantes. Hay tiempo hasta el miércoles 18 de noviembre para iniciar la postulación.

El Parque Nacional Patagonia, en la provincia de Santa Cruz, abrió una convocatoria de voluntariado para la temporada 2026/2027. La propuesta está destinada a personas interesadas en la naturaleza, la biodiversidad y el trabajo en áreas protegidas.

A través de su Programa de Voluntariado, el parque ofrece una experiencia de aprendizaje y participación en actividades vinculadas con el cuidado del ambiente. Quienes sean seleccionados podrán acompañar al personal en distintas tareas dentro del área protegida.

Qué tareas realizarán los voluntarios en el Parque Nacional Patagonia

Las actividades incluyen el monitoreo de especies y ecosistemas, la colaboración en acciones de conservación y la protección del patrimonio natural. El programa también contempla propuestas de educación e interpretación ambiental.

Además, los participantes podrán orientar y brindar atención a quienes visiten el parque. La experiencia incluye instancias de capacitación y trabajo en territorio para conocer el funcionamiento cotidiano de un área protegida y las acciones que se llevan adelante para preservar sus ambientes.

Cómo postularse al voluntariado para la temporada 2026/2027

Las personas interesadas tienen tiempo hasta el miércoles 18 de noviembre para iniciar el proceso de postulación. Para consultar los requisitos, las condiciones y la modalidad de participación, deben escribir a [email protected].

Por correo recibirán el Programa de Voluntariado del Parque Nacional y el formulario de preinscripción. Una vez completado, la organización se comunicará con las personas seleccionadas para continuar con el proceso correspondiente.