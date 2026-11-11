La celebración frente a la Basílica de Luján se ubicó como la tercera misa católica más multitudinaria de la historia. El registro oficial informó 3,5 millones de asistentes al inicio de la ceremonia.

La misa que León XIV encabezó este miércoles 11 de noviembre frente a la Basílica de Luján convocó a 3,5 millones de personas al inicio de la ceremonia y quedó ubicada como la tercera más multitudinaria de la historia, según datos del Ministerio de Seguridad bonaerense.

Los peregrinos comenzaron a llegar a la ciudad desde el martes 10, procedentes de distintos puntos de la Argentina, para acompañar el tramo final de la visita papal. Con la cifra oficial de concurrencia, la celebración en el santuario ingresó en el podio mundial de las misas con mayor asistencia.

Las misas más multitudinarias de la historia

La convocatoria en Luján superó la marca de 3 millones de personas que reunió el papa Francisco en 2013 en la playa de Copacabana, durante la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro. Ese registro quedó en el cuarto puesto. En quinto lugar se ubicó la misa celebrada en la Ciudad de Buenos Aires esta misma semana, con 2,5 millones de fieles.

El primer puesto continúa en manos de la misa que Francisco celebró en 2015 en el Parque Rizal de Manila, Filipinas, ante una multitud estimada de entre 6 y 7 millones de personas, bajo la lluvia. La segunda posición corresponde a otro encuentro realizado en la capital filipina: en 1995, San Juan Pablo II reunió a 5 millones de asistentes durante el cierre de la X Jornada Mundial de la Juventud.

La agenda de León XIV en la Argentina

La multitud de 1995 obligó a trasladar al pontífice en helicóptero, ante la imposibilidad de avanzar en papamóvil. Antes de viajar a Luján para la misa de cierre, León XIV inició las actividades del miércoles con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Devoto.

Tras finalizar la celebración en la provincia de Buenos Aires, el Papa dio por concluida su agenda oficial en territorio argentino y emprendió viaje hacia Perú, siguiente destino de su gira sudamericana.

Luciano Pereyra cantó ante el Papa en Luján

El músico Luciano Pereyra, oriundo de Luján, encabezó la propuesta artística de la jornada y compartió en redes sociales su emoción por cantar ante el pontífice y millones de personas en su ciudad natal. Fue la segunda vez que actuó para un Papa: durante su juventud también llevó su música ante Juan Pablo II.