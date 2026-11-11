Por Hermes 11 de noviembre de 2026 a las 3:30 p. m. · 2 min de lectura

La mujer, nacida en febrero de 1915 y residente en Viques, Perú, atribuye su bienestar a la alimentación tradicional andina y al afecto propio. Su rutina incluye sopas, cereales y el acompañamiento de su familia y su comunidad.

Antonia Cruz Rojas tiene 111 años y vive en el distrito de Viques, en Huancayo, Perú. Nacida en febrero de 1915, mantiene una lucidez y una energía destacables, y resume su manera de cuidarse con una frase: "Me alimento sano y me quiero mucho".

Su alimentación se apoya en platos caseros preparados con ingredientes locales, cereales y vegetales andinos. Según explicó su hija, entre sus comidas preferidas están las sopas de morón y trigo, la crema de arvejas y los chupes de calabaza y olluco.

La alimentación andina que forma parte de su rutina

La hija de Antonia también contó que su madre toma a diario una preparación conocida como siete semillas, que incluye quinua, cebada, kiwicha y cañihua, entre otros granos. La rutina prioriza alimentos tradicionales y preparaciones nutritivas hechas en casa.

"A mi mamá le gustan mucho las sopas de morón, trigo, crema de arvejas, chupe de calabaza y de olluco. Siempre toma sus siete semillas, que contienen quinua, cebada, kiwicha, cañihua, entre otros granos", detalló su hija.

Entre las comidas habituales de Cruz Rojas se destacan las sopas de morón y las cremas de legumbres, elaboradas con cereales y granos andinos. También consume caldos con trigo, arvejas y tubérculos, además de chupes tradicionales de calabaza y olluco.

El bienestar emocional y el acompañamiento de su comunidad

Además de su alimentación, el entorno familiar y la estabilidad emocional forman parte de su vida cotidiana. Antonia participa en pequeñas tareas y comparte tiempo con sus seres queridos, en una rutina que combina actividad, compañía y afecto propio.

Desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social de Perú describieron que disfruta de actividades sencillas: "Doña Antonia disfruta de las cosas simples: sentarse en su sillón junto a la puerta de su casa, observar el atardecer, conversar con sus vecinos y recibir el afecto de su comunidad".

Pensión 65 y las personas mayores de la región Junín

En febrero de este año, el ministerio informó que el programa Pensión 65 atiende a 39.655 usuarios y usuarias en la región Junín. De ese total, 70 personas superaron los 100 años.

"Lo que evidencia la importancia de la protección social, la atención integral y el acompañamiento comunitario para el bienestar de las personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad".

La cartera también señaló: "A través de Pensión 65, reafirma su compromiso de seguir garantizando una vejez digna, promoviendo el reconocimiento, el cuidado y la inclusión social de las personas adultas mayores en todo el país".