Por Hermes 11 de noviembre de 2026 a las 1:17 p. m. · 1 min de lectura

La plataforma funciona a través de internet y ofrece canales de aire, deportes, películas y series. La empresa afirma que el abono mensual incluye todos los contenidos y permite usar tres dispositivos al mismo tiempo.

Acqua TV Digital ofrece más de 500 canales por un abono mensual de 20 mil pesos y permite ver contenidos en hasta tres dispositivos al mismo tiempo. El servicio funciona a través de internet y, según la empresa, puede utilizarse desde cualquier punto del país con conexión, sin antena ni instalación de cable.

La propuesta incluye canales de aire y noticias, el Pack Fútbol, películas y series. También suma contenidos de HBO y Universal Channel, además de opciones de novelas, programación infantil, documentales, cultura y contenido para adultos.

Un abono mensual con contenidos incluidos

Voceros de la empresa señalaron que los distintos contenidos están incluidos en un mismo precio y que no se cobran packs por separado. El abono informado es de 20 mil pesos mensuales, sin costos ocultos ni pagos adicionales, según indicaron.

Nos diferenciamos por el precio, porque acá está todo por 20 mil pesos mensuales

La firma también destacó que tres personas pueden elegir distintos contenidos de manera simultánea con una sola suscripción. Como ejemplo, mencionó la posibilidad de ver un partido, una novela y una película infantil en diferentes pantallas del hogar.

Cómo funciona y cómo contratar

La plataforma está pensada para equipos con Android. Para quienes tienen un televisor convencional, la empresa ofrece conversores que permiten utilizarlo como un Smart TV, sin necesidad de comprar un aparato nuevo.

Acqua TV Digital funciona desde 2022 y, de acuerdo con la empresa, se expandió a distintas provincias. La contratación y las consultas se realizan por WhatsApp al 2334 48 67 10 o al 2334, donde el equipo explica el funcionamiento y coordina la suscripción.