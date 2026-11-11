Por Hermes 11 de noviembre de 2026 a las 1:00 p. m. · 2 min de lectura

La autopista permanecerá cerrada en ambos sentidos desde la avenida General Paz hasta Luján, entre la medianoche y las 14. También habrá cortes en rutas de la zona y un operativo especial de transporte y salud.

El Acceso Oeste estará totalmente cerrado al tránsito hasta las 14 de este miércoles por la visita del papa León XIV a Luján. El corte comenzó a la medianoche y alcanza ambos sentidos, desde la avenida General Paz hasta el ingreso a la ciudad bonaerense.

La interrupción forma parte del operativo de seguridad previsto para la que será la última actividad del Papa en territorio argentino. Las colectoras, en cambio, permanecerán habilitadas durante toda la jornada, según informó el municipio.

Rutas con cortes por la visita del papa León XIV a Luján

Además del Acceso Oeste, habrá restricciones en la Autovía 7, desde la Ruta 6, y en las rutas 192, 6, Vieja Ruta 7, 34, 5 y 47.

La comuna recomendó «planificar el traslado con anticipación y priorizar el uso del transporte público». Las líneas de los trenes Sarmiento y San Martín funcionarán con una mayor frecuencia operativa, de acuerdo con lo informado por las autoridades.

Operativo sanitario y preparativos en Luján

Ante la gran cantidad de personas prevista, también se aconsejó completar a pie el último tramo hasta la Basílica de Luján. El municipio dispuso guardias con médicos y personal de enfermería en Carlos Keen, Open Door, Olivera y Pueblo Nuevo.

El operativo incluye, además, refuerzos de atención en el Hospital Ramón Carrillo de Torres y en la Clínica San José Obrero, para responder ante posibles urgencias.

La ciudad se prepara para la misa multitudinaria

Las medidas forman parte de los preparativos para la última misa multitudinaria del Papa en Argentina, antes de que continúe su gira por Perú. En Luján, el centro urbano fue convertido en una zona peatonal, con puestos de hidratación, postas de salud y pantallas gigantes.

El Parque San Martín será escenario de una vigilia previa, con presentaciones artísticas y servicios gastronómicos. También se permitirá que los asistentes ingresen con elementos básicos para pasar la jornada.