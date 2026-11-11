Por Hermes 11 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 2 min de lectura

En el siglo XV, Inocencio VIII permitió usar manteca en el Stollen alemán durante el Adviento. La autorización papal cambió la receta de este tradicional pan dulce navideño.

La historia del Stollen, el tradicional pan dulce navideño de Alemania, está ligada a una prohibición religiosa y a una decisión del Vaticano. En el siglo XV, el papa Inocencio VIII autorizó el uso de manteca, un ingrediente que hasta entonces no podía incluirse en la preparación durante el Adviento.

En ese período, considerado un tiempo de ayuno y abstinencia, la Iglesia católica imponía restricciones alimentarias. Los panaderos de Sajonia debían elaborar una versión sencilla del dulce, hecha con harina, levadura y agua, sin manteca.

La prohibición, vigente desde hacía décadas, dificultaba el trabajo de los productores, que buscaban mejorar el sabor y la textura del pan. Ante esa situación, Ernesto, elector de Sajonia, y su hermano Alberto iniciaron gestiones ante el papado para obtener una excepción.

La autorización papal que cambió la receta del Stollen

La respuesta llegó alrededor de 1490, cuando Inocencio VIII permitió utilizar manteca mediante un documento conocido como Butterbrief, o «Carta de la Manteca». La autorización hizo posible modificar la receta y sentó las bases de la versión que se popularizaría en los siglos siguientes.

El primer registro documental conocido del Stollen data de 1474: aparece en una factura del hospital de San Bartolomé, en Dresde. Con el tiempo, la preparación incorporó almendras, pasas de uva, frutas confitadas y especias.

Del Christstollen a las mesas de la nobleza

En 1530, el pan ya era mencionado como Christstollen, un nombre que reforzaba su vínculo con las celebraciones cristianas. Su popularidad creció hasta llegar a las mesas de la nobleza.

En 1730, Augusto el Fuerte encargó un Stollen de aproximadamente 1.800 kilos para una celebración que reunió a unos 24.000 invitados.

En la actualidad, el Dresdner Christstollen cuenta con una indicación geográfica protegida por la Unión Europea. Más de 500 años después de la autorización papal, el pan conserva un lugar destacado entre las tradiciones navideñas alemanas.