Por Hermes 11 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 3 min de lectura

La fábrica, con más de seis décadas de historia, dejará de operar en Tornquist. El cierre afecta a unos 160 empleados y amenaza con repercutir en comercios y proveedores de la zona.

Papelera del Sur cerrará su planta en Tornquist y dejará sin trabajo a unos 160 empleados. La decisión pone fin a más de seis décadas de actividad y genera preocupación por el impacto que tendrá en la economía local.

Representantes de Interpack, vinculada a la operación de la fábrica, comunicaron la medida en una reunión con dirigentes sindicales realizada en Bahía Blanca. El gremio no había sido informado sobre el motivo de la convocatoria y, aunque conocía las dificultades de la empresa, todavía esperaba que la producción pudiera continuar.

“Cuando llegamos nos dieron la noticia”, relató Gustavo Lanaro, secretario general del sindicato papelero. “Hoy nos dieron esta noticia y estamos helados”, expresó el dirigente.

Por qué cierra la papelera de Tornquist

La empresa fundamentó el cierre en la falta de rentabilidad y en los obstáculos para competir con productos importados. Lanaro explicó que la antigüedad de la maquinaria también incide en la situación: “Tenemos una máquina bastante vieja y se hace imposible competir con la cartulina que está entrando de afuera, tanto por la cantidad como por los costos”.

El anuncio llega después de un deterioro que se profundizó durante 2025. En ese período, los trabajadores denunciaron que la planta funcionaba alrededor de 15 días al mes y que se aplicaban suspensiones con una reducción salarial del 30 por ciento. La empresa ya había realizado despidos, cuando la plantilla rondaba los 200 trabajadores.

Indemnizaciones y consecuencias para los trabajadores

La desvinculación alcanzaría a cerca de 160 personas: unas 110 estaban bajo el convenio colectivo del sector y alrededor de 50 trabajaban fuera de ese régimen. Según Lanaro, la empresa manifestó que busca completar el pago de las indemnizaciones y las liquidaciones antes de que termine noviembre.

El dirigente advirtió que el compromiso de pago no elimina la incertidumbre de quienes pierden su empleo. “Te dicen que te tenés que quedar con la tranquilidad de que te van a pagar todo, hasta el último centavo, pero eso obviamente no te deja tranquilo porque básicamente te estás quedando sin trabajo”.

El cierre de Papelera del Sur golpea a toda la comunidad

El impacto podría extenderse más allá de los puestos directos. La actividad de la fábrica sostenía a transportistas, contratistas, proveedores y comercios de Tornquist, que también podrían verse afectados por la paralización. “Son muchas familias que viven de Papelera y esa plata que uno tiene por mes la vuelca al pueblo. Le va a afectar también al comerciante, al que tiene una despensa, porque toda esa plata queda en Tornquist”, señaló Lanaro.

El Ejecutivo municipal, encabezado por la intendenta Estefanía Bordoni, expresó en un comunicado su “más enérgico repudio y profunda preocupación” y calificó el cierre como “un durísimo golpe para toda nuestra comunidad”. Además, relacionó la situación con la crisis de la industria nacional y cuestionó las políticas económicas del gobierno de Javier Milei.

La administración local sostuvo que la salida de la papelera no representa únicamente la pérdida de empleos, sino también un retroceso para el entramado productivo y social del distrito.