Por Hermes 10 de noviembre de 2026 a las 9:02 a. m. · 2 min de lectura

El Pontífice apareció en el balcón del Arzobispado después de reunirse con los obispos argentinos. Saludó a quienes lo esperaban en Plaza de Mayo y les dio una bendición.

El papa León XIV saludó a los fieles reunidos en la Plaza de Mayo desde el balcón del Arzobispado de Buenos Aires, durante la noche del lunes. Su aparición se produjo después de un encuentro con los obispos argentinos en la Catedral Metropolitana y tras más de 40 minutos de espera.

Alrededor de las 20.15, el Pontífice salió al balcón y fue recibido con aplausos, expresiones de alegría y muestras de afecto. “Gracias, Buenos Aires. Gracias por recibirme, gracias Argentina”, expresó.

El saludo del Papa y su mensaje a los fieles

En su breve intervención, León XIV destacó el entusiasmo de las personas que lo aguardaban y las alentó a mantener viva la fe, la esperanza y la alegría. También impartió una bendición especial para las familias argentinas y sus seres queridos.

Antes, durante la reunión en la Catedral Metropolitana, había convocado a los obispos a trabajar por la unidad, impulsar la reconciliación y acompañar especialmente a quienes atraviesan dificultades económicas. Entre sus preocupaciones mencionó a las personas en situación de pobreza, a quienes no consiguen trabajo y a las familias que no tienen una vivienda digna.

La agenda de la visita a la Argentina

El Pontífice también se refirió a la importancia de acompañar a los jóvenes, los adultos mayores y los sectores más vulnerables. En ese marco, destacó la dignidad humana, la solidaridad y el compromiso de la Iglesia frente a las necesidades sociales.

Después del saludo desde el balcón, León XIV retomó su agenda en el Arzobispado y compartió una cena con los obispos argentinos. Para el martes 10 de noviembre estaban previstas distintas actividades en Córdoba, incluida una celebración religiosa que se esperaba multitudinaria.

La imagen del Papa frente a los fieles reunidos en Plaza de Mayo quedó entre las postales destacadas de su paso por Buenos Aires, en una jornada marcada por la emoción, la expectativa y las manifestaciones de fe.