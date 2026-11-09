Por Hermes 9 de noviembre de 2026 a las 1:46 p. m. · 1 min de lectura

La rotura de un neumático provocó que la conductora perdiera el control del vehículo en General Pinto. Dos religiosas fueron trasladadas a un centro asistencial por heridas cortantes.

Cinco monjas que viajaban desde Mendoza hacia la ciudad bonaerense de Luján para participar de la misa del papa León XIV protagonizaron un accidente de tránsito este domingo 8 de noviembre, cuando la camioneta en la que se trasladaban volcó sobre la Ruta Nacional 188.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 238, en jurisdicción de General Pinto, provincia de Buenos Aires. Según el informe policial, la rotura de uno de los neumáticos provocó que la conductora perdiera el control de la Renault Kangoo, que terminó volcada sobre uno de sus laterales.

En el vehículo viajaban cinco religiosas que habían partido desde San Rafael, Mendoza, con la ilusión de participar de las actividades previstas durante la histórica visita del Sumo Pontífice a la Argentina.

A pesar de la violencia del vuelco, las cinco mujeres lograron salir de la camioneta por sus propios medios. Todas sufrieron golpes y contusiones, aunque los primeros controles médicos descartaron lesiones de gravedad.

Dos de las religiosas debieron ser trasladadas a un centro asistencial para recibir atención por heridas cortantes, mientras que las restantes fueron examinadas en el lugar.

En el operativo intervinieron efectivos policiales de Coronel Granada y personal del Destacamento Vial de General Pinto, quienes asistieron a las ocupantes y organizaron la circulación vehicular mientras se realizaban las tareas correspondientes.

La investigación quedó a cargo de la Justicia de General Pinto, que deberá completar las actuaciones para determinar las circunstancias del accidente.

Las religiosas tenían previsto asistir a la multitudinaria misa que el papa León XIV celebrará el miércoles 11 de noviembre, a las 10 de la mañana, frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

El episodio generó preocupación entre los fieles que siguen de cerca la visita papal, aunque afortunadamente ninguna de las cinco mujeres sufrió heridas de gravedad.