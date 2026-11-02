Por Hermes 2 de noviembre de 2026 a las 7:51 a. m. · 4 min de lectura

Mercurio finalizará su período retrógrado el 13 de noviembre de 2026 y retomará su movimiento directo en Escorpio. Según la astrología, el tránsito se asocia con mayor claridad para comunicarse y resolver asuntos pendientes.

El 13 de noviembre de 2026, Mercurio finalizará su período retrógrado y retomará su movimiento directo en Escorpio. Para la astrología, el cambio abre una etapa de mayor claridad en la comunicación y puede favorecer la resolución de conflictos pendientes, así como la revisión de decisiones relacionadas con el amor, el trabajo y la vida personal.

El planeta, asociado astrológicamente con la comunicación, el pensamiento y los acuerdos, comenzó su retrogradación el 24 de octubre. El ciclo concluirá el 13 de noviembre, aunque la denominada etapa de sombra se extenderá hasta el 30 de ese mes.

Qué significa Mercurio directo en Escorpio

Dentro de la interpretación astrológica, Mercurio retrógrado suele relacionarse con malentendidos, demoras, dificultades para alcanzar acuerdos y situaciones del pasado que vuelven a cobrar importancia.

Cuando el planeta recupera su movimiento directo, se considera que comienza una etapa de mayor claridad para expresar sentimientos, retomar proyectos y resolver asuntos pendientes. Al producirse en Escorpio, signo vinculado con las emociones profundas, la transformación y los secretos, el tránsito adquiere un significado especial para las relaciones personales, la confianza y las decisiones económicas.

Estas interpretaciones forman parte de las creencias astrológicas y no cuentan con evidencia científica que demuestre su influencia sobre la vida cotidiana. Aun así, son consultadas por quienes siguen el horóscopo.

Cómo influirá Mercurio directo en cada signo

Aries: será una etapa para revisar cuestiones económicas, compromisos compartidos y decisiones importantes. En el amor, podrían surgir conversaciones para aclarar diferencias. En el trabajo, convendrá organizar prioridades y resolver asuntos pendientes.

Tauro: las relaciones de pareja y las asociaciones laborales ocuparán un lugar central. La astrología señala que será un período favorable para recuperar el diálogo, expresar sentimientos y establecer acuerdos más claros.

Géminis: el movimiento directo de Mercurio, su planeta regente, se asociará con una mayor organización de las actividades cotidianas. Podrían destrabarse cuestiones laborales y aparecer oportunidades para mejorar hábitos y rutinas.

Cáncer: las emociones, el romance y la creatividad serán protagonistas. Quienes atraviesen situaciones sentimentales sin resolver podrían encontrar un momento propicio para conversar y expresar aquello que habían mantenido en silencio.

Leo: la atención estará puesta en la familia, el hogar y los vínculos cercanos. Será una oportunidad para superar diferencias, reorganizar proyectos domésticos y tomar decisiones relacionadas con la estabilidad personal.

Virgo: al igual que Géminis, este signo está regido por Mercurio. Su movimiento directo se vincula con mayor claridad para comunicarse, estudiar, negociar y resolver trámites. También será un período para retomar conversaciones importantes.

Libra: las finanzas personales y la valoración de los propios esfuerzos estarán en primer plano. La interpretación astrológica sugiere revisar gastos, ordenar compromisos económicos y analizar nuevas posibilidades laborales.

Escorpio: será uno de los signos protagonistas del tránsito. Mercurio retomará su movimiento directo en este signo, lo que se interpreta como una oportunidad para expresar ideas, definir objetivos y dejar atrás situaciones que generaban incertidumbre. En el amor, podrían producirse conversaciones decisivas.

Sagitario: noviembre invitará a la reflexión y al cierre de etapas. Será un momento para analizar experiencias recientes, resolver cuestiones personales y preparar nuevos proyectos sin apresurar decisiones.

Capricornio: las amistades, los grupos de trabajo y los proyectos compartidos cobrarán importancia. Podrían retomarse contactos, aclararse malentendidos y surgir propuestas que habían quedado demoradas.

Acuario: el ámbito profesional será uno de los principales escenarios de este movimiento astrológico. Se considera una etapa favorable para ordenar objetivos, mejorar la comunicación laboral y evaluar decisiones vinculadas con el futuro.

Piscis: los estudios, los viajes y los proyectos de crecimiento personal estarán entre los temas destacados. La astrología relaciona este período con nuevas perspectivas, conversaciones esclarecedoras y la posibilidad de recuperar planes postergados.

Amor, trabajo y decisiones después del 13 de noviembre

En materia sentimental, Mercurio directo en Escorpio se interpreta como una oportunidad para hablar con mayor sinceridad, aclarar situaciones confusas y revisar la confianza dentro de las relaciones.

En el ámbito laboral, el tránsito se asocia con la reorganización de proyectos, la recuperación de negociaciones pendientes y una comunicación más fluida entre compañeros, socios y responsables de distintas actividades. Para las decisiones personales, la recomendación habitual dentro de la astrología es evaluar lo aprendido durante las semanas anteriores y avanzar con mayor seguridad.

El cambio no se interpreta necesariamente como una transformación inmediata. Según las interpretaciones astrológicas, sus efectos simbólicos se desarrollarían progresivamente durante la segunda mitad de noviembre. El 13 de ese mes marcará el cierre del último período de Mercurio retrógrado de 2026 y el comienzo de una etapa asociada con la claridad, el diálogo y la posibilidad de comenzar de nuevo.