Por Hermes 2 de noviembre de 2026 a las 1:15 p. m. · 3 min de lectura

En una mansión construida en 1927, Casa Cavia reúne arquitectura de inspiración francesa, un jardín y una propuesta gastronómica a cargo del chef Félix Babini. La carta 2026 incluye pastas, platos de estación, cócteles sin alcohol y una cava con más de 300 etiquetas.

En una esquina de Palermo Chico, una mansión construida en 1927 alberga Casa Cavia, un espacio gastronómico y cultural donde conviven arquitectura, cocina y naturaleza. Sus salones restaurados y su jardín forman parte de una experiencia pensada para disfrutar alrededor de la mesa.

La cocina está a cargo del chef Félix Babini, formado en el Instituto Argentino de Gastronomía y con pasos por Alo’s, MAD PASTA y Tres La Juanita. La carta sigue el ritmo de las estaciones, se abastece en parte de una huerta propia ubicada en Saavedra y tiene a las pastas como especialidad.

Qué comer en Casa Cavia: pastas y platos de estación

La experiencia comienza con un aperitivo de bienvenida y pan brioche con manteca avellanada. Entre las pastas de la carta 2026 se destacan los cappellacci de espárragos y morillas y los orecchiette nero a la amatriciana con chipirones, elaborados con sémola 100 por ciento de grano duro.

Las entradas incluyen ostras con granita de pomelo y caviar de ponzu, tartar de lomo y ceviche de vieiras. Para los principales, hay pesca del día con curry blanco de coco, magret de pato y ojo de bife a la parrilla. La propuesta cambia según los productos disponibles y la época del año.

Los postres, a cargo de Fabio Mandia, también ocupan un lugar destacado. Una de las opciones es el helado de miso blanco con mousse de chocolate 70 por ciento, sésamo tostado y salsa toffee.

Menú de almuerzo y precios de Casa Cavia

De lunes a viernes, el restaurante ofrece un menú de mediodía con plato del día, postre, agua y una copa de vino, pomelada o limonada. La propuesta no está disponible durante los feriados y el plato suele ser una pasta que varía de acuerdo con el mercado y la estación.

Según la carta 2026, las entradas cuestan entre 9.500 y 38.000 pesos, mientras que los principales van de 50.000 a 85.000 pesos. Los postres tienen un precio de 28.000 pesos.

Cócteles sin alcohol y una cava con más de 300 etiquetas

La barra de Flavia Arroyo propone cócteles sin alcohol elaborados a partir de bases propias que buscan reproducir el perfil de los destilados. Una de las preparaciones, llamada “tequila”, combina ananá ahumado, damasco, cilantro y cítricos.

La carta de vinos supera las 30 páginas, reúne etiquetas argentinas y de otros países e incluye numerosas opciones por copa. La cava cuenta con más de 300 etiquetas.

Jardín y arquitectura de una mansión de Palermo Chico

El jardín es uno de los espacios más buscados de la casa. El patio exterior tiene sectores de sombra y permite almorzar al aire libre. En el interior, la ambientación se inspira en los jardines de la década de 1920 y acompaña la arquitectura de la mansión.

La florista Camila Gassiebayle, de Blumm Flower Co, trabaja con aromas y flores para aportar una dimensión sensorial al espacio. Al caer el sol, la arquitectura, el jardín y la iluminación transforman el ambiente para la cena.

La casa fue diseñada por el arquitecto noruego Alejandro Christophersen con inspiración en el eclecticismo francés de principios del siglo XX. Construida en 1927, fue restaurada en 2013 y convertida en un espacio gastronómico y cultural que integra salones, cava, jardín interior y barra.

Dónde queda Casa Cavia y cómo reservar

Casa Cavia está ubicada en Cavia 2985, en la esquina con Castex, en Palermo Chico y a una distancia caminable del límite con Recoleta. Las reservas se realizan desde la web del restaurante o a través de casacavia.meitre.com. También se puede consultar su cuenta de Instagram.