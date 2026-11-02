Por Hermes 2 de noviembre de 2026 a las 8:05 a. m. · 2 min de lectura

Entre noviembre y diciembre quedan tres fines de semana largos de alcance nacional, además de jornadas especiales por la visita del papa León XIV en algunas jurisdicciones. El calendario incluye también el feriado del 8 de diciembre, que cae martes.

Los argentinos tendrán tres fines de semana largos de alcance nacional entre noviembre y diciembre de 2026: el del lunes 9 de noviembre, el del viernes 20 de noviembre y el de Navidad, el viernes 25 de diciembre. La visita del papa León XIV sumará, además, feriados especiales en algunas jurisdicciones.

El lunes 9 de noviembre será feriado nacional, según el Decreto 1103/2026. También se establecieron jornadas especiales: el martes 10 será feriado en Córdoba y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que el miércoles 11 alcanzará a la provincia de Buenos Aires.

En La Pampa rige el feriado nacional del lunes 9, pero no se extienden automáticamente las jornadas dispuestas para otras provincias. Por eso, las posibilidades de descanso dependerán del lugar de residencia y trabajo.

Los feriados de noviembre

El viernes 20 de noviembre se conmemora el Día de la Soberanía Nacional, una fecha trasladable que recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida en 1845. Al caer viernes, se forma un fin de semana largo de tres días para quienes descansan sábados y domingos.

En algunas jurisdicciones, los feriados especiales por la visita del Papa también modificarán la semana laboral. Las fechas no son las mismas para todo el país: Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tendrán el martes 10, y la provincia de Buenos Aires, el miércoles 11.

Diciembre: feriados y descanso de Navidad

El martes 8 de diciembre se celebra el Día de la Inmaculada Concepción de María. Esa fecha es feriado, aunque al caer martes no conforma por sí sola un fin de semana largo.

Navidad será el viernes 25 de diciembre y permitirá un descanso de tres días para quienes habitualmente no trabajan los sábados y domingos. Las fiestas de fin de año suelen impulsar reuniones familiares y movimiento en el turismo y el comercio.

Qué deben tener en cuenta los trabajadores

Los feriados nacionales se rigen por las disposiciones laborales correspondientes al descanso dominical. Los días no laborables, en cambio, pueden tener condiciones diferentes según el sector y la actividad.

Antes de organizar viajes o actividades, conviene consultar las disposiciones vigentes para cada fecha y jurisdicción. El calendario de noviembre y diciembre combina feriados nacionales, jornadas especiales y celebraciones tradicionales.