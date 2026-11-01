La primera semana de noviembre tendrá lluvias y tormentas aisladas en el Área Metropolitana de Buenos Aires, con pausas de sol y un descenso de temperatura hacia el fin de semana. El sábado será el día más fresco, con una mínima de 8 grados.

La primera semana de noviembre llegará con tiempo inestable al Área Metropolitana de Buenos Aires. El pronóstico anticipa jornadas con lluvias y tormentas aisladas, alternadas con períodos de sol, además de temperaturas moderadas que bajarán progresivamente hacia el fin de semana.

Pronóstico del tiempo en el AMBA: lluvias y temperaturas

Este domingo 1 de noviembre comenzó con precipitaciones y una probabilidad de lluvia del 90 por ciento, con acumulados estimados en 2,4 milímetros. La temperatura irá de 17 a 23 grados y el viento soplará entre 19 y 27 kilómetros por hora.

El lunes 2 mejorarán las condiciones, con cielo algo nublado y temperaturas de entre 16 y 25 grados, la máxima más alta del período. Se esperan vientos leves, de 11 a 24 kilómetros por hora. El martes 3 volverán las lluvias, con un 80 por ciento de probabilidad y 1,8 milímetros previstos; la temperatura oscilará entre 17 y 21 grados y el viento alcanzará velocidades de entre 17 y 41 kilómetros por hora.

Tormentas aisladas y viento fuerte a mitad de semana

Para el miércoles 4 se pronostican tormentas aisladas, con un 60 por ciento de probabilidad y 2 milímetros de lluvia. La mínima será de 15 grados y la máxima, de 24, mientras que las ráfagas podrían llegar a los 43 kilómetros por hora.

El jueves 5 habrá una tregua, con cielo parcialmente nublado y una máxima de 25 grados, aunque la mínima descenderá a 13. El viernes 6 se esperan nuevas precipitaciones, con un 70 por ciento de probabilidad, vientos de entre 19 y 55 kilómetros por hora y una máxima de 20 grados.

El sábado será el día más fresco de la semana

El sol volvería el sábado 7, en una jornada que se perfila como la más fresca de la semana: la temperatura mínima será de 8 grados y la máxima alcanzará los 19.

Ante los días lluviosos, se recomienda reorganizar las actividades y elegir alternativas bajo techo, como visitar museos y galerías, ir al teatro o pasar la tarde en un café. En casa, la lectura, las películas y las series también pueden ser opciones para resguardarse de las precipitaciones.

Si se registran condiciones meteorológicas intensas, es aconsejable revisar los desagües, evitar circular por calles anegadas y consultar los reportes oficiales. También se recomienda postergar los desplazamientos que no sean necesarios hasta que mejore el tiempo.