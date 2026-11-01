Un intenso temporal provocó inundaciones en el noroeste de México durante el viernes. El fenómeno dejó una persona fallecida y numerosos daños materiales en San José del Cabo, en Baja California Sur, y Guaymas, en el estado de Sonora.
Las precipitaciones sorprendieron a los organismos de Protección Civil, que habían anticipado lluvias de baja intensidad. Sin embargo, en apenas 45 minutos se acumularon 120 milímetros de agua, lo que desbordó arroyos, anegó calles y causó la caída de árboles.
Despliegue de rescate en Guaymas y Sonora
Ante la emergencia y la presencia de personas atrapadas, las autoridades pusieron en marcha un operativo de asistencia. El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, coordinó el despliegue de personal paramédico y efectivos de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina de México.
Los equipos trabajaron en tareas de rescate y brindaron ayuda a las familias afectadas por las inundaciones. Las corrientes de agua y lodo provocaron destrozos en distintos sectores urbanos.
Una persona murió y cerca de diez autos fueron arrastrados
La víctima fatal se registró en Guaymas, en el barrio 13 de Julio. El taxi en el que viajaba fue alcanzado y arrastrado por un caudal de lodo y agua.
Además, la crecida extraordinaria del arroyo Las Palmas arrastró cerca de diez automóviles en plena zona urbana durante la mañana.