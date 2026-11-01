Por Hermes 1 de noviembre de 2026 a las 1:15 p. m. · 1 min de lectura

Las lluvias causaron inundaciones en San José del Cabo y Guaymas, donde una persona murió y cerca de diez vehículos fueron arrastrados por la corriente. En solo 45 minutos cayeron 120 milímetros de agua.

Un intenso temporal provocó inundaciones en el noroeste de México durante el viernes. El fenómeno dejó una persona fallecida y numerosos daños materiales en San José del Cabo, en Baja California Sur, y Guaymas, en el estado de Sonora.

Las precipitaciones sorprendieron a los organismos de Protección Civil, que habían anticipado lluvias de baja intensidad. Sin embargo, en apenas 45 minutos se acumularon 120 milímetros de agua, lo que desbordó arroyos, anegó calles y causó la caída de árboles.

Despliegue de rescate en Guaymas y Sonora

Ante la emergencia y la presencia de personas atrapadas, las autoridades pusieron en marcha un operativo de asistencia. El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, coordinó el despliegue de personal paramédico y efectivos de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina de México.

Los equipos trabajaron en tareas de rescate y brindaron ayuda a las familias afectadas por las inundaciones. Las corrientes de agua y lodo provocaron destrozos en distintos sectores urbanos.

Una persona murió y cerca de diez autos fueron arrastrados

La víctima fatal se registró en Guaymas, en el barrio 13 de Julio. El taxi en el que viajaba fue alcanzado y arrastrado por un caudal de lodo y agua.

Además, la crecida extraordinaria del arroyo Las Palmas arrastró cerca de diez automóviles en plena zona urbana durante la mañana.