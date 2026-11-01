Por Hermes 1 de noviembre de 2026 a las 12:11 p. m. · 1 min de lectura

El sacerdote llegó a Trenque Lauquen para acercar a la comunidad su experiencia de trabajo en Mozambique. El encuentro estaba previsto para el viernes 30 de octubre, después de la misa de las 20 en la Parroquia Nuestra Señora de los Dolores.

El padre Guillermo Gómez llegó a Trenque Lauquen para compartir su experiencia misionera en África y acercar a la comunidad el testimonio de su trabajo en Mozambique. El encuentro estaba previsto para el viernes 30 de octubre, luego de la celebración de la Santa Misa de las 20 en la Parroquia Nuestra Señora de los Dolores.

Durante su misión, el sacerdote trabajó en Quixaxe, en la provincia de Nampula, al norte de Mozambique. Allí desarrolló iniciativas vinculadas con la evangelización, la educación y el acompañamiento de las comunidades.

Educación, agua y participación comunitaria

Entre sus principales proyectos se cuentan acciones para construir espacios de educación inicial y garantizar la alimentación de los niños que concurren a una escuela de la zona. También impulsó iniciativas relacionadas con el acceso al agua potable, una de las necesidades más importantes de la población local.

Otro aspecto de su labor fue la formación de un equipo femenino de fútbol, con el objetivo de generar espacios de participación e integración para las jóvenes. Además, el padre Gómez realiza acompañamiento pastoral y anuncia el Evangelio en distintas comunidades de la región.

Un testimonio de fe y compromiso

La visita permitió acercar a los vecinos de Trenque Lauquen una realidad social y cultural diferente, marcada por dificultades cotidianas y por el compromiso de quienes trabajan para mejorar las condiciones de vida de las comunidades africanas.

La experiencia misionera del sacerdote representa un testimonio de fe, solidaridad y compromiso que trasciende fronteras.