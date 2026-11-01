Por Hermes 1 de noviembre de 2026 a las 11:48 a. m. · 1 min de lectura

Los feriados vinculados con la visita del papa León XIV y otras jornadas sin actividad modificarán la atención bancaria y el calendario de pagos de ANSES. Los primeros depósitos de noviembre comenzarán el miércoles 11.

Las entidades bancarias permanecerán sin atención presencial durante cinco días consecutivos, desde el viernes 6 hasta el martes 10 de noviembre inclusive, por feriados vinculados con la visita del papa León XIV y otras jornadas especiales. El cierre impactará también en el calendario de pagos de ANSES.

Al fin de semana se suman tres jornadas especiales relacionadas con la llegada del pontífice, el Día del Trabajador Bancario, que se conmemora el viernes 6, y un feriado bancario dispuesto para el martes 10.

Cuándo se retoma la atención bancaria

La actividad se reanudará el miércoles 11 de noviembre. Sin embargo, habrá excepciones en las jurisdicciones donde continúe vigente el feriado local.

Durante los días sin atención presencial se podrán realizar operaciones mediante cajeros automáticos, aplicaciones bancarias, home banking y billeteras virtuales.

Cómo cambia el calendario de pagos de ANSES

Por los feriados, ANSES reorganizó el cronograma de noviembre. Los primeros depósitos de jubilaciones, pensiones y asignaciones comenzarán el miércoles 11.

Las fechas de cobro estarán distribuidas según la terminación del DNI. Quienes tenían previsto cobrar durante los primeros días del mes deberán consultar el calendario actualizado antes de concurrir a una sucursal bancaria.