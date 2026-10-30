El paraje rural de Magdalena, donde viven apenas 60 personas, tendrá una jornada con destrezas gauchas, almuerzo criollo, música en vivo y baile. La entrada será libre y gratuita.

El pequeño paraje rural de Julio Arditi, en el partido bonaerense de Magdalena, se prepara para celebrar su primera Fiesta de la Empanada. El encuentro será el próximo domingo 1 de noviembre y combinará tradiciones camperas, gastronomía y música, con entrada libre y gratuita.

La propuesta es organizada por el Centro Tradicionalista El Hornero con el objetivo de poner en valor las costumbres rurales de la región. La localidad tiene apenas 60 habitantes y está ubicada a unos 17 kilómetros de la ciudad de Magdalena y a aproximadamente 40 kilómetros de La Plata.

Julio Arditi, un destino rural para una escapada

Sus calles tranquilas, el paisaje de campo y su historia ferroviaria convierten al paraje en una alternativa para quienes buscan una salida diferente durante el fin de semana. La zona también suele recibir a cicloturistas y viajeros interesados en recorrer pueblos pequeños.

Entre los puntos de interés se encuentra la antigua Estación Julio Arditi, que integraba el ramal La Plata-Magdalena del Ferrocarril Roca, clausurado en 1980.

Fiesta de la Empanada: cronograma de actividades

La jornada comenzará a las 10:30 con el izamiento de la bandera nacional y el desfile de los participantes de la cabalgata. A las 11 se realizará una carrera de sortija de ocho pasadas, con una inscripción de 30.000 pesos. Desde el mediodía se compartirá un almuerzo criollo.

A las 13:30 habrá pruebas de rienda para menores y una prueba libre de seis tambores a ocho metros, en la que participarán moto, cuatriciclo y caballo. La inscripción para esta última actividad también costará 30.000 pesos.

Música en vivo y cierre con baile campero

A las 15 se realizará una monta especial entre El Zoquete y Joel Salum, además de una rueda de grupa con caballos de Horacio Andreoni y Santiago Mercuri. Los jinetes podrán anotarse en el lugar, por orden de llegada, entre las 12 y las 13.

La organización informó que habrá controles de alcoholemia durante el evento. La música estará a cargo de Nicolás Sbriglio, conocido como Cachumbo, y Carlos Daniel Líneas, con el acompañamiento musical de Tobías Aristegui. El cierre será con la presentación de La Cuadra Sonidera, que animará el baile campero.