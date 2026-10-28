Por Hermes 28 de octubre de 2026 a las 5:26 p. m. · 3 min de lectura

Un hombre de 41 años fue condenado a un año de prisión efectiva y declarado reincidente por tres hechos ocurridos en Santa Rosa. La causa incluyó una agresión con cuchillo, violencia contra su hija y su expareja, y amenazas con armas de fuego.

Un hombre de 41 años fue condenado a un año de prisión de efectivo cumplimiento por tres hechos delictivos cometidos entre febrero y septiembre en Santa Rosa. El juez de Control Carlos Ordás dictó la sentencia el lunes 26 de octubre y también declaró reincidente al acusado.

La resolución se alcanzó mediante un acuerdo de juicio abreviado firmado por el fiscal Facundo Bon Dergham, el defensor Benjamín Ortiz y el imputado. El expediente reunió tres causas por lesiones graves, violencia familiar y amenazas agravadas.

Santa Rosa: apuñaló a un joven y le provocó una lesión en el riñón

El episodio de mayor gravedad ocurrió el 11 de septiembre, cerca de las 23.50, en una vivienda de Santa Rosa. Allí, el condenado atacó con un cuchillo a un joven de 29 años y lo hirió en el costado izquierdo del cuerpo.

La víctima fue trasladada de urgencia, en código rojo, al Hospital René Favaloro. El personal médico constató una herida punzocortante de tres centímetros que afectó el riñón izquierdo y requirió una intervención quirúrgica para reparar el órgano.

De acuerdo con la sentencia, la lesión puso en peligro la vida del joven y le impidió realizar sus tareas habituales durante más de un mes. Por la agresión, el hombre fue condenado por lesiones graves dolosas.

Violencia contra su hija y su expareja

Otro de los hechos ocurrió el 27 de mayo, cuando el acusado golpeó en el rostro a su hija de 11 años y le provocó una lesión. La situación derivó en una discusión y en agresiones con otro integrante de la familia.

Cuando su expareja intervino para separarlos, el hombre la tomó del cabello y le pegó un puñetazo en el pómulo izquierdo. Antes de irse, amenazó de muerte a dos de las personas presentes. Entre las expresiones acreditadas en la causa, dijo: "Cuando te encuentre te mato a palo" y "a vos, hija de puta, te mato".

Estos hechos fueron encuadrados como lesiones leves agravadas por el vínculo y amenazas simples, en el marco de la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres y la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Amenazas con armas de fuego en una vivienda

El tercer episodio se registró el 17 de febrero, alrededor de las 11. Según la investigación, el condenado llegó junto a su hijo a una vivienda de Santa Rosa. Ambos ingresaron al jardín delantero y apuntaron a una mujer con armas de fuego, presuntamente de calibre 9 milímetros o similar.

Durante el hecho, uno de los agresores le dijo: "Qué te hacés la mala, ¿querés que te pegue un tiro?". Después, los dos escaparon corriendo y se retiraron en un automóvil blanco.

Por este episodio, el hombre fue declarado responsable de amenazas agravadas por el uso de armas, en calidad de coautor.

Condena efectiva y declaración de reincidencia

El juez Ordás homologó el acuerdo entre las partes e impuso una pena única de un año de prisión efectiva por el conjunto de los delitos, considerados en concurso real. Además, declaró reincidente al condenado conforme al artículo 50 del Código Penal.

Cuando la sentencia quede firme, se realizará el cómputo para establecer el tiempo de detención cumplido y la fecha de vencimiento de la pena.