Por Hermes 28 de octubre de 2026 a las 5:25 p. m. · 1 min de lectura

La docente era buscada desde principios de octubre y fue hallada en la zona de Esquina, donde se concentraban los rastrillajes. Hay tres detenidos imputados por femicidio y otras dos personas acusadas por distintos delitos.

Nancy Godoy, la docente que estaba desaparecida desde principios de octubre en Corrientes, fue encontrada sin vida este miércoles en la zona de Esquina, donde se concentraban los rastrillajes.

El ministro de Seguridad provincial, Adán Gaya, estaría viajando al lugar del hallazgo. La investigación continúa para determinar las circunstancias del caso.

La investigación por la desaparición de Nancy Godoy

Durante los procedimientos, la Policía de Corrientes había encontrado prendas quemadas en la tapera donde vivía el capataz Ireneo Zarza. Allí se realizaron pericias para obtener información relevante para la causa.

Por el caso están detenidos Ireneo Zarza, Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas, imputados por el delito de femicidio. A Zarza y Sandoval se les dictó prisión preventiva sin plazo.

Quiénes son los otros acusados en la causa

Además, Rosa Leguizamón está sindicada por homicidio simple, mientras que Ezequiel Bordón fue señalado por falso testimonio.