Por Hermes 28 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 4 min de lectura

La infección puede causar fiebre alta, tos y una erupción en la piel, y es altamente contagiosa. La vacunación es la principal herramienta para evitar casos y brotes, especialmente ante la circulación del virus en otros países.

El sarampión es una infección respiratoria causada por un virus y puede provocar fiebre, tos, secreción nasal y una erupción cutánea que se extiende por el cuerpo. Aunque puede afectar a personas de distintas edades, suele impactar especialmente en los niños y, en algunos casos, puede ser letal.

La enfermedad continúa siendo una amenaza para la Argentina ante la circulación del virus en otros países y el movimiento internacional de viajeros. Por eso, conocer sus síntomas y mantener al día la vacunación resulta clave para reducir el riesgo de contagio y prevenir brotes.

Sarampión: primeros síntomas y erupción en la piel

Los primeros signos suelen incluir tos seca, secreción nasal, fiebre alta y ojos enrojecidos. También pueden aparecer las llamadas manchas de Koplik: pequeñas lesiones rojas con el centro blanco o azulado que se observan en el interior de la boca.

La erupción característica suele ser rojiza y presentar un aspecto parcheado. Por lo general, comienza en la frente y avanza hacia la cara y el cuello; luego puede extenderse al resto del cuerpo, incluidos los brazos y los pies.

Cómo se contagia el virus del sarampión

El sarampión es sumamente contagioso: alrededor del 90 por ciento de las personas no vacunadas que tienen contacto con el virus puede infectarse. Se transmite cuando una persona enferma tose o estornuda y libera gotitas que quedan en el aire.

Quien tiene sarampión puede contagiar desde unos dos días antes de que aparezcan los síntomas y hasta cuatro días después del inicio de la erupción. Esto favorece la propagación de la enfermedad antes de que el cuadro sea evidente.

Vacunación contra el sarampión: la principal prevención

La medida más importante para prevenir la enfermedad es la vacunación. La mayoría de los niños recibe la vacuna como parte de la triple viral, que protege contra sarampión, paperas y rubéola, o de la vacuna MMRV, que también incluye protección contra la varicela. Estas vacunas suelen aplicarse entre los 12 y los 15 meses y nuevamente entre los cuatro y los seis años.

En general, la vacuna contra el sarampión no se administra a menores de 12 meses. Sin embargo, ante una epidemia, puede indicarse a niños de entre seis y 11 meses. Durante los primeros seis meses de vida, los lactantes suelen contar con protección por la inmunidad transmitida por sus madres.

La vacuna no debería administrarse a mujeres embarazadas ni a niños con tuberculosis activa sin tratamiento, leucemia u otros cánceres. Tampoco se recomienda a personas con el sistema inmunitario deprimido o a niños con antecedentes de reacciones alérgicas graves a la gelatina o a la neomicina, por el riesgo de una reacción severa. La indicación debe ser evaluada por profesionales de la salud.

Tratamiento y posibles complicaciones

Como el sarampión es causado por un virus, no existe un tratamiento específico y la infección debe seguir su curso. El diagnóstico temprano, el reposo y una buena hidratación son importantes; se recomienda ingerir abundante líquido. Los síntomas suelen durar alrededor de dos semanas.

Los niños con sarampión deben ser vigilados de cerca. Entre las posibles complicaciones se encuentran la otitis, la diarrea, la neumonía y la encefalitis, una infección grave del cerebro. Algunos cuadros pueden requerir antibióticos u hospitalización.

Sarampión en Argentina y antecedentes regionales

Argentina logró eliminar la circulación endémica del virus gracias a la vacunación: el último caso autóctono se registró en 2000. Sin embargo, la circulación internacional y el tránsito de viajeros desde y hacia países con brotes implican riesgo de importación de casos y de aparición de nuevos brotes si ingresa una persona enferma o en período de incubación.

En 2018 se notificaron más de 12.000 casos de sarampión en la Región Europea. Entre los países que registraron grandes brotes estuvieron Rumania, Italia, Ucrania, Alemania, Francia, Bélgica, la Federación Rusa, Grecia y Bulgaria.

Ese mismo año, 12 países de la Región de las Américas notificaron casos confirmados y Brasil y Venezuela reportaron defunciones. Para la semana epidemiológica 2 de 2019, seis países informaron casos confirmados ocurridos entre diciembre de 2018 y enero de 2019: Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos y Venezuela.

En Venezuela, entre 2017 y 2018 se notificaron 9.101 casos sospechosos, de los cuales 6.395 fueron confirmados: 727 en 2017 y 5.668 en 2018. En Brasil, durante 2018 y principios de 2019 se confirmaron 10.274 casos y 12 defunciones. Los casos se registraron en 11 unidades federales: Amazonas, Bahía, Distrito Federal, Pará, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, São Paulo y Sergipe.

Ante el riesgo de que el virus ingrese al país, mantener la vacunación al día es fundamental para proteger a la población y evitar la transmisión.