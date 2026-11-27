Por Hermes 27 de noviembre de 2026 a las 2:17 a. m. · 2 min de lectura

El psiquiatra José Antonio Abásolo sostuvo en una entrevista televisiva que el Presidente debería ser evaluado por el Cuerpo Médico Forense. Aclaró que su diagnóstico es provisorio y que no se basa en un examen oficial.

El psiquiatra José Antonio Abásolo pidió que el Cuerpo Médico Forense evalúe con urgencia al presidente Javier Milei y afirmó, en una entrevista televisiva, que podría presentar un cuadro de parafrenia afectiva. El profesional aclaró que se trata de un diagnóstico provisorio y que no fue elaborado a partir de una evaluación oficial del mandatario.

Abásolo fue jefe de guardia del Hospital Borda y trabajó durante 32 años en el Poder Judicial, según los datos incluidos en el material. En la entrevista, describió supuestos cambios de humor y dificultades para sostener vínculos, y sostuvo que Milei «padece parafrenia afectiva, una variación de la esquizofrenia».

Un diagnóstico que requiere evaluación

El psiquiatra vinculó su análisis con distintas conductas públicas del Presidente y señaló que, a su juicio, podrían expresar una «falta de frenos inhibitorios». También enumeró rasgos como narcisismo, megalomanía y contradicciones, y sostuvo que Milei «no está capacitado para cargos de alta responsabilidad».

Abásolo también se refirió al vínculo del mandatario con su hermana, Karina Milei. Lo calificó como «patológica» y planteó que ella cumpliría un papel de sostén en la toma de decisiones. Esas afirmaciones corresponden a la interpretación del profesional y no a una evaluación clínica oficial.

El planteo sobre los decretos

El psiquiatra expresó preocupación por la posibilidad de que el Presidente firme decretos de necesidad y urgencia mientras atraviesa el cuadro que describió. «El Presidente no está bien y su salud mental debe ser evaluada», afirmó. En la entrevista también mencionó un supuesto consumo intenso de clonazepam y lo relacionó con cambios de humor, sin que el material aporte documentación que respalde esa afirmación.

Abásolo indicó que su diagnóstico es «provisorio» y que habla desde su experiencia en psiquiatría forense, no en nombre de un organismo oficial. Por eso, sus declaraciones no acreditan por sí mismas un diagnóstico ni determinan la capacidad de Milei para ejercer la Presidencia o firmar decretos.