Por Hermes 26 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 4 min de lectura

La enfermedad es altamente contagiosa y puede causar complicaciones graves, sobre todo en niños. La vacunación es la principal herramienta para prevenirla y evitar que vuelvan a circular casos en el país.

El sarampión continúa bajo vigilancia en Argentina ante la circulación del virus en distintos países y el riesgo de que ingresen casos importados. Se trata de una infección respiratoria muy contagiosa que puede afectar a todo el cuerpo y, en algunas ocasiones, provocar complicaciones graves o incluso la muerte.

La enfermedad es causada por un virus y suele presentar síntomas similares a los de la gripe, además de una erupción cutánea. Reconocer sus señales y mantener al día la vacunación son medidas centrales para reducir el riesgo de contagio.

Síntomas iniciales y erupción del sarampión

Los primeros síntomas suelen incluir tos seca, secreción nasal, fiebre alta y ojos rojos. También pueden aparecer las manchas de Koplik: pequeñas lesiones rojas con el centro blanco o azulado que se forman en el interior de la boca y son características de la enfermedad.

La erupción suele ser rojiza y presentar manchas. Por lo general, comienza en la frente y se extiende hacia la cara, el cuello y el resto del cuerpo, incluidos los brazos y los pies.

Cómo se contagia el virus del sarampión

El sarampión se transmite por el aire cuando una persona infectada tose o estornuda y libera gotitas con el virus. Según los datos informados, el 90 por ciento de las personas no vacunadas que tienen contacto con el virus puede contagiarse.

Una persona infectada puede transmitir la enfermedad desde aproximadamente dos días antes de que aparezcan los síntomas y hasta cuatro días después del inicio de la erupción.

Vacunación contra el sarampión: la principal prevención

La vacunación es la medida más importante para prevenir la enfermedad. La mayoría de los niños recibe la vacuna contra el sarampión como parte de la triple viral, que también protege contra las paperas y la rubéola, o de la vacuna MMRV, que suma protección contra la varicela. Estas vacunas se aplican habitualmente entre los 12 y 15 meses y nuevamente entre los cuatro y seis años.

Los lactantes suelen contar con protección materna durante los primeros seis meses de vida. La vacuna no suele administrarse antes de los 12 meses, aunque ante un brote puede indicarse a niños de entre seis y 11 meses. No se recomienda para embarazadas, personas con el sistema inmunitario deprimido ni niños con tuberculosis activa sin tratamiento, leucemia u otros cánceres. También se desaconseja en niños con antecedentes de reacciones alérgicas graves a la gelatina o a la neomicina.

Tratamiento y posibles complicaciones

Como el sarampión es provocado por un virus, no cuenta con un tratamiento específico y la infección debe seguir su curso. Es importante obtener un diagnóstico rápido, guardar reposo y mantener una buena hidratación. Los síntomas suelen durar alrededor de dos semanas.

Los niños con sarampión requieren seguimiento cercano, ya que pueden presentarse complicaciones como otitis, diarrea, neumonía y encefalitis, una infección grave del cerebro. En algunos casos, estas complicaciones pueden requerir antibióticos u hospitalización.

Antecedentes del sarampión en Argentina y la región

Argentina logró eliminar la circulación endémica del virus gracias a la vacunación. El último caso autóctono se registró en 2000. Sin embargo, la circulación internacional y el tránsito de viajeros desde y hacia países con brotes implican riesgo de importación de casos y de nuevos contagios si ingresa una persona enferma o en período de incubación. Por eso, es fundamental que la población tenga el esquema de vacunación correspondiente.

En 2018 se notificaron más de 12.000 casos de sarampión en la Región Europea. Se registraron brotes importantes en Rumania, Italia, Ucrania, Alemania, Francia, Bélgica, la Federación Rusa, Grecia y Bulgaria, entre otros países.

En 2018, doce países de la Región de las Américas notificaron casos confirmados y Brasil y Venezuela reportaron fallecimientos. Durante la semana epidemiológica 2 de 2019, seis países informaron casos confirmados ocurridos entre diciembre de 2018 y enero de 2019: Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos y Venezuela.

En Venezuela, entre 2017 y 2018 se notificaron 9.101 casos sospechosos, de los cuales 6.395 fueron confirmados: 727 en 2017 y 5.668 en 2018. En Brasil, durante 2018 y comienzos de 2019, se confirmaron 10.274 casos y 12 defunciones. Los casos se registraron en Amazonas, Bahía, Distrito Federal, Pará, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, São Paulo y Sergipe.