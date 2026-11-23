Por Hermes 23 de noviembre de 2026 a las 8:30 p. m. · 4 min de lectura

La vacunación es la principal herramienta para prevenir esta infección viral, que puede causar complicaciones graves. Conocé cuáles son sus síntomas, cómo se transmite y qué medidas tomar.

El sarampión es una infección respiratoria viral altamente contagiosa que provoca fiebre, síntomas similares a los de la gripe y una erupción que puede extenderse por todo el cuerpo. Aunque afecta principalmente a los niños, en algunos casos puede causar complicaciones graves e incluso ser letal.

La circulación del virus en distintos países y el movimiento internacional de viajeros implican un riesgo de importación de casos. Por eso, mantener al día la vacunación y reconocer los síntomas resulta fundamental.

Sarampión: primeros síntomas y erupción en la piel

Los primeros signos suelen incluir tos seca, secreción nasal, fiebre alta y ojos rojos. También pueden aparecer las manchas de Koplik, pequeñas lesiones rojas con el centro blanco o azulado que se observan en el interior de la boca y son características de la enfermedad.

La erupción suele ser rojiza y de aspecto parcheado. Generalmente comienza en la frente y se extiende hacia la cara y el cuello; luego puede avanzar por el resto del cuerpo, incluidos los brazos y los pies.

Cómo se contagia el sarampión

El virus se transmite por el aire cuando una persona infectada tose o estornuda y dispersa gotitas respiratorias. Cerca del 90 por ciento de las personas no vacunadas que tienen contacto con el virus puede contagiarse.

Una persona con sarampión puede transmitir la infección desde unos dos días antes de que aparezcan los síntomas y hasta cuatro días después del inicio de la erupción.

Vacuna contra el sarampión: quiénes deben recibirla

La vacunación es la medida más importante para prevenir la enfermedad. La mayoría de los niños recibe la vacuna como parte de la triple vírica, que protege contra el sarampión, las paperas y la rubéola, o de la vacuna MMRV, que también protege contra la varicela. Según el esquema mencionado, estas vacunas se aplican entre los 12 y los 15 meses y nuevamente entre los cuatro y seis años.

Por lo general, la vacuna no se administra a menores de 12 meses. Sin embargo, ante un brote puede indicarse a niños de entre seis y 11 meses. Durante los primeros seis meses de vida, los lactantes suelen contar con protección por la inmunidad transmitida por sus madres.

La vacuna no debería administrarse a mujeres embarazadas, niños con tuberculosis activa sin tratamiento, leucemia u otros cánceres, ni a personas con el sistema inmunitario deprimido. También se desaconseja en niños con antecedentes de reacciones alérgicas graves a la gelatina o a la neomicina. La indicación debe ser evaluada por profesionales de la salud.

Tratamiento y posibles complicaciones del sarampión

Como la causa es un virus, no existe un tratamiento específico para el sarampión y la infección debe seguir su curso. El diagnóstico temprano, el reposo y una buena hidratación son importantes. Los síntomas suelen durar alrededor de dos semanas.

Los niños con sarampión deben ser vigilados de cerca. Entre las posibles complicaciones se encuentran la otitis, la diarrea, la neumonía y la encefalitis, una infección grave del cerebro. Algunos cuadros pueden requerir antibióticos u hospitalización.

Situación del sarampión en Argentina y la región

Gracias a la vacunación, Argentina logró eliminar la circulación endémica del virus. El último caso autóctono se registró en el año 2000. Sin embargo, la situación epidemiológica internacional y el tránsito de viajeros desde y hacia países con brotes mantienen el riesgo de que se importen casos y se produzcan nuevos brotes si ingresa una persona enferma o en período de incubación.

En 2018 se notificaron más de 12.000 casos de sarampión en la Región Europea. Se registraron brotes importantes en Rumania, Italia, Ucrania, Alemania, Francia, Bélgica, la Federación Rusa, Grecia y Bulgaria, entre otros países.

En 2018, doce países de la Región de las Américas notificaron casos confirmados y Brasil y Venezuela reportaron defunciones. En la segunda semana epidemiológica de 2019, seis países informaron casos confirmados ocurridos entre diciembre de 2018 y enero de 2019: Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos y Venezuela.

En Venezuela, entre 2017 y 2018 se notificaron 9.101 casos sospechosos, de los cuales 6.395 fueron confirmados: 727 en 2017 y 5.668 en 2018. En Brasil, durante 2018 y comienzos de 2019 se notificaron 10.274 casos confirmados y 12 defunciones. Los casos se registraron en Amazonas, Bahía, Distrito Federal, Pará, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, São Paulo y Sergipe.