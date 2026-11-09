Por Hermes 8 de noviembre de 2026 a las 11:00 p. m. · 3 min de lectura

La esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica puede avanzar durante años sin síntomas y provocar daño hepático grave. La detección temprana es clave, sobre todo en personas con obesidad, diabetes tipo 2 o hipertensión.

La esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica (MASH) es una enfermedad del hígado que puede progresar sin señales evidentes y derivar en fibrosis, cirrosis, insuficiencia hepática o cáncer. Su avance está ligado principalmente a la obesidad, la diabetes tipo 2 y otros trastornos metabólicos.

La hepatóloga Isabel Graupera, del Servicio de Hepatología del Hospital Clínic de Barcelona, explicó que la MASH forma parte de la MASLD, la enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica. Este conjunto de patologías es actualmente la forma más frecuente de enfermedad hepática crónica y afecta a aproximadamente uno de cada cuatro adultos.

Dentro de ese grupo, una parte de las personas desarrolla MASH, aunque muchos casos todavía no fueron detectados. El aumento de la obesidad, el sedentarismo, la diabetes tipo 2 y los hábitos alimentarios poco saludables contribuye a la tendencia. También influyen el envejecimiento de la población y una mayor capacidad para identificar estas afecciones.

Qué es la MASH y cómo afecta al hígado

La MASH se caracteriza por la acumulación de grasa en el hígado, acompañada de inflamación y daño en las células hepáticas. Forma parte del espectro de la MASLD, que puede comenzar con grasa en el órgano y avanzar hacia distintos grados de fibrosis, cirrosis y cáncer hepático.

La presencia de grasa en el hígado no significa necesariamente que una persona tenga MASH. Para evaluar el cuadro también es necesario considerar otros factores, como el consumo de alcohol, ciertos medicamentos y otras enfermedades metabólicas.

La patología se relaciona estrechamente con la resistencia a la insulina, la obesidad abdominal, la diabetes tipo 2, la hipertensión y las alteraciones del colesterol y los triglicéridos. También intervienen factores genéticos y ambientales: no todas las personas con obesidad desarrollan MASH y la enfermedad puede aparecer en personas con peso normal.

Factores de riesgo y síntomas de la enfermedad hepática

El perfil más frecuente corresponde a adultos con sobrepeso u obesidad, en particular con acumulación de grasa abdominal, y con diabetes tipo 2 o prediabetes, hipertensión o colesterol elevado. Entre los factores de riesgo también figuran la resistencia a la insulina, el síndrome metabólico, el sedentarismo y una alimentación poco saludable.

El riesgo aumenta con la edad, aunque se detectan cada vez más casos en personas jóvenes, en parte por el incremento de la obesidad.

Uno de los principales desafíos es que la MASH suele ser silenciosa durante años. Muchas personas se enteran de que la tienen al realizarse análisis de sangre o una ecografía por otros motivos. Cuando aparecen síntomas, pueden ser inespecíficos, como cansancio persistente o molestias y pesadez en la parte superior derecha del abdomen.

Por qué es clave detectar la MASH a tiempo

Identificar la enfermedad en etapas iniciales permite intervenir antes de que aparezca una fibrosis avanzada y reducir el riesgo de complicaciones. Sin diagnóstico ni tratamiento, la MASH puede evolucionar a cirrosis, insuficiencia hepática o cáncer de hígado. También se asocia con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Graupera recomendó que las personas con diabetes tipo 2, obesidad, hipertensión o colesterol elevado consulten con su médico para evaluar la salud del hígado, incluso si no tienen síntomas. También es importante considerar estudios específicos ante alteraciones persistentes de las transaminasas o cuando una ecografía detecta grasa en el hígado.

La especialista señaló que existen tratamientos específicos para determinados pacientes con MASH y fibrosis moderada o avanzada. Este avance refuerza la importancia de reconocer la enfermedad en sus primeras etapas.

Prevención y tratamiento de la MASH

El control de los factores metabólicos y la adopción de hábitos saludables son herramientas centrales para prevenir y tratar la enfermedad. Las recomendaciones incluyen mantener un peso adecuado, seguir una alimentación equilibrada y realizar actividad física con regularidad.

En pacientes con MASH, una reducción del 10 por ciento del peso corporal puede mejorar significativamente la fibrosis hepática. También es fundamental controlar la diabetes, la hipertensión y las alteraciones del colesterol y los triglicéridos.

Los cambios en el estilo de vida continúan siendo la base del tratamiento, aunque los avances médicos permiten ofrecer alternativas a determinados pacientes. El principal desafío es detectar la MASH antes de que aparezcan complicaciones, ya que puede ser silenciosa y, a la vez, potencialmente grave.