La avena, las legumbres, los frutos secos, el aceite de oliva y algunos pescados pueden contribuir al cuidado cardiovascular. Su incorporación debe formar parte de una alimentación equilibrada y no reemplaza los tratamientos indicados por profesionales.

El colesterol es una sustancia grasa y cerosa que forma parte de las membranas de las células y cumple funciones necesarias para el organismo. Sin embargo, cuando sus niveles en sangre son elevados, puede acumularse en las arterias y formar placas que las estrechan o las obstruyen, lo que aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Por eso, además de seguir las indicaciones médicas, una alimentación saludable puede ayudar a cuidar el perfil lipídico. Entre las opciones recomendadas se encuentran alimentos con fibra, grasas saludables y nutrientes asociados con la salud del corazón.

Alimentos que pueden ayudar a reducir el colesterol

La avena contiene betaglucano, una fibra soluble que puede contribuir a reducir el colesterol LDL cuando se consume en cantidades suficientes. También se destacan las legumbres, como lentejas, garbanzos y judías, por su aporte de fibra y su perfil nutricional.

Los frutos secos, en especial las nueces y las almendras, son otra alternativa si se consumen en cantidades razonables, crudos o tostados y sin sal. Para cocinar, el aceite de oliva virgen extra puede reemplazar grasas menos saludables, como la mantequilla.

Pescados y grasas saludables para cuidar el corazón

El pescado, en particular variedades como las sardinas, la caballa y el salmón, aporta omega 3. Estos ácidos grasos son de interés para la salud cardiovascular y pueden ayudar a reducir los triglicéridos.

En cambio, se recomienda limitar las grasas trans, presentes en algunos productos ultraprocesados y frituras industriales, así como los alimentos con azúcares añadidos, entre ellos refrescos, bollería industrial y postres. Según especialistas de la Sociedad Española de Arterosclerosis, «un consumo elevado de azúcar favorece el aumento de los triglicéridos en sangre, la obesidad y la resistencia a la insulina, condiciones que suelen acompañarse de niveles altos de lipoproteínas aterogénicas».

Una alimentación equilibrada no reemplaza la medicación

Los especialistas también advierten que «ciertos aceites de origen vegetal hidrogenados, como los que se usan en comidas rápidas y productos precocinados, son otra fuente importante de grasas trans que afectan negativamente el perfil lipídico».

Incorporar estos alimentos dentro de una dieta poco equilibrada no alcanza para cuidar el colesterol. El objetivo es mejorar el conjunto de la alimentación y sostener hábitos saludables. Si un profesional indicó medicación, no debe suspenderse por empezar a consumir avena o frutos secos: ningún alimento es una solución milagrosa y el tratamiento debe seguir las indicaciones médicas.