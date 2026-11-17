Cristian Jerónimo y Jorge Sola participarán del encuentro peronista en San Fernando, al que no fue convocado Axel Kicillof. La central sindical anticipó una protesta nacional de dos, cuatro o seis horas contra la política económica del Gobierno.

Los secretarios generales de la CGT Cristian Jerónimo y Jorge Sola asistirán esta noche a la cumbre peronista organizada por Sergio Massa en San Fernando, que no incluye entre sus convocados al gobernador bonaerense, Axel Kicillof. La presencia de los dirigentes sindicales sumará peso político al encuentro, aunque en el entorno de los invitados aclararon que no implica un respaldo directo a una eventual candidatura presidencial de Massa.

También se espera la participación de referentes del Frente Renovador, el kirchnerismo, gobernadores e intendentes. Entre los dirigentes gremiales que podrían asistir figuran Andrés Rodríguez, de UPCN, y representantes de Luz y Fuerza. En cambio, Gerardo Martínez, titular de la Uocra e integrante influyente del Consejo Directivo de la CGT, no estará porque se encuentra en Ginebra, Suiza, por una actividad de la Organización Internacional del Trabajo.

Las ausencias sindicales y el cruce con el kirchnerismo

La participación de Jerónimo y Sola también pondrá de relieve las ausencias del tercer integrante del triunvirato, Octavio Argüello, y del exsecretario general de la central obrera Héctor Daer, del gremio de Sanidad. Daer mantiene vínculos con el Movimiento Derecho al Futuro, espacio de Kicillof, y se distanció del Frente Renovador, al que había pertenecido y que lo llevó a la Cámara de Diputados entre 2013 y 2017. En 2023, sin embargo, volvió a acercarse a Massa para participar de la campaña presidencial peronista.

La cumbre reunirá a dirigentes de la CGT y del kirchnerismo, sectores que durante las últimas décadas atravesaron más diferencias que acuerdos. En el acto por el Día del Trabajador, Máximo Kirchner cuestionó públicamente a la central sindical por no haber mencionado a su madre, Cristina Fernández. Entre los referentes kirchneristas que podrían coincidir en San Fernando están Eduardo Wado De Pedro, Mayra Mendoza y Mariano Recalde.

La CGT gana espacio en la interna peronista

Para la conducción sindical, la invitación representa un reconocimiento al papel de la CGT en la disputa interna del peronismo. En dos encuentros realizados en agosto y octubre, con la participación de Kicillof, Massa y Máximo Kirchner, los gremios no estuvieron presentes. Luego de que la central expresara su malestar, representantes de los distintos sectores se comunicaron con sus dirigentes y les anticiparon que serían convocados a una eventual tercera reunión, prevista antes de fin de año.

Después de varias semanas con menor exposición pública, la CGT recuperó protagonismo tras la visita del papa León XIV y la convocatoria a un encuentro de confraternidad en el campus de la Universidad Católica Argentina, junto con empresarios y movimientos sociales. En ese contexto, la central anunció que prepara una protesta nacional contra la política económica del Gobierno.

El plan de la CGT para un miniparo nacional

La medida prevista antes de fin de año sería un “miniparo” de dos, cuatro o seis horas, con presencia de los trabajadores en sus lugares de empleo. Además, en los próximos días los gremios se movilizarían al Ministerio o a la Superintendencia de Salud para reclamar por la crisis financiera de las obras sociales.

En los últimos tiempos, la CGT pasó de mostrar una inclinación mayoritaria hacia Kicillof a reclamar que se mantengan las PASO para habilitar una competencia entre distintos candidatos peronistas. También mantuvo reuniones con gobernadores y dirigentes provinciales, entre ellos Gerardo Zamora y Sergio Uñac, y exploró posibles candidaturas por fuera del partido, como las de Dante Gebel, Daniel Hadad y Jorge Brito.