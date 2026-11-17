La Libertad Avanza no consiguió dictamen para suspender las PASO y todavía negocia apoyos para reunir los 37 votos necesarios en el Senado. En la Casa Rosada señalan a la jefa del bloque oficialista como responsable si la iniciativa no avanza.

El Gobierno ya responsabiliza a Patricia Bullrich ante la posibilidad de que fracase la reforma electoral prevista para 2027. En la Casa Rosada sostienen que la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado deberá "pagar la cuenta" si no prospera la suspensión de las PASO.

El oficialismo sufrió un primer traspié en la Comisión de Asuntos Constitucionales: la reunión convocada para este martes terminó sin dictamen. La expectativa de conseguir un avance en el proyecto de reforma política durante la jornada no se cumplió.

La reforma electoral y la búsqueda de votos en el Senado

En el Gobierno esperan sumar el respaldo de bloques aliados y cerrar con los gobernadores la negociación sobre las colectoras. La meta es conseguir dictamen esta semana o la próxima y llevar el proyecto al recinto durante la última semana de noviembre.

La Casa Rosada informó que en el encuentro se recibirían propuestas y modificaciones de los distintos bloques, y que el debate en comisiones continuaría durante los próximos días. La negociación, por lo tanto, seguirá abierta más tiempo del que preveía el oficialismo.

En el entorno gubernamental reconocen las dificultades para reunir los 37 senadores necesarios para obtener la media sanción. "No veo que tengamos los números necesarios para avanzar", afirmó una fuente del Gobierno.

La tensión entre Patricia Bullrich y Karina Milei

Mientras el proyecto no consigue avanzar, en el oficialismo también discuten quién asumirá el costo político de un eventual fracaso. En esa conversación aparecen Patricia Bullrich y otros integrantes del entorno presidencial, pero la responsabilidad recae, según distintas voces del Gobierno, sobre la titular del bloque en el Senado.

Bullrich y Karina Milei volvieron a reunirse tras un mes, durante un encuentro de la mesa política en la Casa Rosada. La reunión duró casi dos horas y no se difundieron imágenes. La jefa del bloque oficialista fue la última en llegar.

También participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

En el Gobierno hay funcionarios que creen que Bullrich podría romper con el oficialismo. Otros interpretan que busca fortalecer su posición de cara a futuras negociaciones. "No va a romper. No quiere quedar como la responsable de que perdamos. Se está subiendo el precio para una futura negociación. Aunque jugando muy al fleje", sostuvo una fuente gubernamental.

La agenda legislativa que analiza el Gobierno

Durante la reunión de la mesa política también se revisaron los proyectos previstos para la sesión de Diputados de este miércoles. Entre ellos figuran la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y el acuerdo comercial entre el MERCOSUR y la EFTA.

Además, se repasaron los temas que trataría el Senado este jueves: la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes, conocido como PCT; la Ley Joaquín; cabotaje; inviolabilidad de la propiedad privada; y discapacidad.

El Gobierno también resolvió que enviará en los próximos días al Congreso el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos entre la Argentina y Estados Unidos, firmado este año. El entendimiento incluye beneficios arancelarios para la Argentina, apertura de mercados e inversiones en minerales críticos, entre otros puntos.