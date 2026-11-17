La fecha recuerda el regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina en 1972, después de más de 17 años de exilio. También homenajea la resistencia y la organización de la militancia peronista durante la proscripción.

Cada 17 de noviembre se conmemora en la Argentina el Día de la Militancia Peronista. La fecha recuerda el regreso de Juan Domingo Perón al país en 1972, luego de más de 17 años de exilio, y reconoce a quienes sostuvieron la organización y la resistencia del movimiento durante la proscripción.

El retorno se produjo en un contexto de censura y persecución política. Para los seguidores de Perón, aquella jornada representó la persistencia de una militancia que mantuvo sus reclamos pese a las restricciones impuestas al peronismo.

El regreso de Perón y la resistencia peronista

Perón había intentado volver antes, en el operativo de 1965, pero su avión fue interceptado en Brasil y enviado nuevamente a Europa. Ese episodio hizo parecer que un regreso no sería posible. Sin embargo, las pintadas y las volanteadas con la consigna “Luche y vuelve” continuaron, incluso durante los años de mayor censura.

La militancia asumía riesgos en un escenario de proscripción y dictadura. Participar podía implicar exponerse a la tortura o a la muerte a manos de las fuerzas armadas o de seguridad, según el contexto de persecución que atravesaban quienes sostenían la actividad política.

Por qué se conmemora el Día de la Militancia Peronista

La resistencia de las y los peronistas contribuyó al desgaste de la dictadura. En ese marco, Alejandro Agustín Lanusse negoció con Perón, al considerar que solo el líder podía contener a sus seguidores más radicalizados.

Por eso, el 17 de noviembre no recuerda únicamente el retorno del líder peronista: también rinde homenaje a quienes mantuvieron la lucha y la organización del movimiento durante años de persecución y proscripción.