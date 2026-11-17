Por Hermes 17 de noviembre de 2026 a las 7:40 p. m. · 2 min de lectura

El Presidente defendió su gestión económica y sostuvo que el respaldo de los jóvenes será clave para buscar un segundo mandato. También afirmó que La Libertad Avanza podría imponerse en primera vuelta.

El presidente Javier Milei volvió a poner la mirada en las elecciones presidenciales de 2027 y aseguró que será reelegido, incluso anticipando que La Libertad Avanza podría imponerse en primera vuelta.

Las declaraciones fueron realizadas durante las Jornadas Monetarias y Bancarias organizadas por el Banco Central en el Palacio Libertad, donde el mandatario aprovechó una exposición sobre economía para enviar un fuerte mensaje político y electoral.

Milei hizo especial hincapié en el voto joven, al que considera fundamental para garantizar la continuidad de su proyecto político. En ese sentido, afirmó que los jóvenes representan el 70% del padrón electoral y expresó su confianza en el respaldo de ese sector.

“Vamos a ganar en primera vuelta y voy a ser reelecto”, aseguró el Presidente, dejando en claro sus intenciones de continuar al frente del Gobierno nacional hasta diciembre de 2031.

Durante su intervención, el mandatario también defendió las medidas económicas implementadas desde el comienzo de su gestión, especialmente el ajuste del gasto público, el equilibrio fiscal y las reformas que impulsa su administración.

Aunque todavía falta aproximadamente un año para las elecciones presidenciales, Milei ya comenzó a instalar públicamente su intención de buscar un segundo mandato.

Sus declaraciones se producen en un escenario político y económico en el que el Gobierno deberá enfrentar distintos desafíos, entre ellos la evolución de los salarios, el empleo, el consumo y el poder adquisitivo de los argentinos.

La afirmación presidencial sobre el 70% del padrón corresponde a su propia interpretación del peso electoral de las generaciones más jóvenes y no debe confundirse con una estadística oficial sobre la cantidad de votantes de entre 16 y 29 años.

De esta manera, Milei volvió a combinar su discurso económico con la estrategia electoral de La Libertad Avanza, apostando al respaldo de los jóvenes para intentar mantenerse en la Casa Rosada durante otros cuatro años.