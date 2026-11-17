El Senado analizará una reforma que, además de definir el futuro de las primarias, podría habilitar listas colectoras y cambiar el sistema de avales. La Cámara Nacional Electoral pidió que cualquier modificación se apruebe con anticipación para organizar los comicios.

El Senado comenzará a debatir una reforma electoral que puede modificar la organización de las elecciones presidenciales de 2027. El futuro de las PASO será uno de los ejes, pero la discusión también incluye cambios en las listas colectoras y en los avales que deben presentar los candidatos.

Para la Justicia Electoral, el alcance de la iniciativa va más allá de suspender o eliminar las primarias: también están en juego las reglas de los comicios y el trabajo necesario para implementarlas. La comisión de Asuntos Constitucionales del Senado analizará el proyecto este martes.

La Justicia Electoral pide anticipación para aplicar los cambios

Hace dos meses, la Cámara Nacional Electoral solicitó al Congreso que cualquier reforma se sancione "con anticipación suficiente al inicio de un proceso". Los jueces Alberto Dalla Vía, Santiago Corcorán y Daniel Bejas también advirtieron que “alterar la estabilidad del orden legal durante un mismo proceso electoral puede producir más daños que beneficios”.

El Gobierno de Javier Milei apunta a que los cambios se aprueben durante 2026, antes del año electoral. Sin embargo, en los tribunales siguen con atención los tiempos políticos: las PASO de las elecciones legislativas nacionales de 2025 fueron suspendidas por el Congreso a fines de febrero de ese mismo año.

Si la discusión se limitara a las primarias, los plazos serían menos exigentes. "Las PASO se pueden suspender una semana antes de la elección y lo que pasaría es que habremos trabajado para nada y gastado plata", explicó una fuente. La preocupación aumenta porque el proyecto suma otras modificaciones que requieren preparación.

Listas colectoras y cambios en la boleta única de papel

La iniciativa permitiría que una lista presidencial lleve adheridas hasta dos listas de candidatos a legisladores nacionales, ya sea para Diputados o para el Senado. El sistema de colectoras se utiliza en varias provincias y ha generado controversias.

La aplicación de esa modalidad exigiría rediseñar la boleta única de papel, que se usó por primera vez en las elecciones legislativas nacionales de 2025. En la Justicia Electoral consideran posible que la medida termine judicializada. El diputado nacional Gerardo Milman, del espacio de Patricia Bullrich, sostuvo que las colectoras son inconstitucionales.

En distintos fallos, la Cámara Nacional Electoral señaló que las colectoras pueden generar confusión entre los votantes y las limitó en algunos casos. Sin embargo, todavía no se pronunció sobre su constitucionalidad. Una eventual disputa judicial mantendría el tema bajo análisis de los tribunales.

El proyecto propone nuevos avales para las candidaturas

Otro cambio central es el sistema de avales. El proyecto establece que cada candidatura deberá reunir el respaldo del 1 por ciento del padrón en al menos cinco provincias. La recepción de esas adhesiones se realizaría mediante una plataforma digital a cargo de la Cámara Nacional Electoral.

La plataforma deberá estar disponible dentro de los 90 días desde que se habilite el registro de candidaturas. Además, la identidad de quienes respalden a los postulantes se validaría mediante un sistema biométrico, una tecnología que la Justicia Electoral ya implementó este año para la recolección de firmas de iniciativas populares.

Mientras avanza el debate, la Justicia Electoral trabaja con la legislación vigente y con la hipótesis de que en 2027 habrá PASO. La Cámara ya publicó el padrón provisorio y sigue de cerca el tratamiento legislativo, en un escenario cuyo desenlace todavía está abierto.

El cronograma electoral se prepara con la ley vigente

En marzo, la Cámara Nacional Electoral debe presentar el cronograma de los comicios, con fechas para la inscripción de alianzas y candidatos, la presentación de avales y de logos y colores partidarios, además del inicio de la campaña.

Ese calendario se elabora sobre la base de las normas actuales. Por eso, la fecha en que se aprueben eventuales cambios será determinante para que las autoridades electorales puedan organizar la elección de 2027.