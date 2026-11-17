Por Hermes 17 de noviembre de 2026 a las 6:00 p. m. · 2 min de lectura

Patricia Bullrich lidera el ranking de imagen positiva con el 46%, mientras que Javier Milei registra el 33% y una valoración negativa del 60%. El estudio también muestra una caída en la aprobación del Gobierno y una percepción económica mayoritariamente desfavorable.

Patricia Bullrich encabeza el ranking de imagen positiva de la última encuesta nacional de D'Alessio IROL y Berensztein, con el 46% de valoración favorable. El presidente Javier Milei se ubica en el octavo puesto, con el 33%, una diferencia de 13 puntos entre ambos dirigentes del oficialismo.

La senadora registra, además, un 50% de imagen negativa, por lo que su saldo entre opiniones favorables y desfavorables es de cuatro puntos negativos. En el caso de Milei, el 60% tiene una opinión negativa y el 33% positiva: su balance alcanza los 27 puntos negativos. El informe también indica que su valoración favorable cayó dos puntos respecto de septiembre.

Imagen de Bullrich, Milei y otros dirigentes

La medición muestra que Bullrich obtiene la mayor imagen positiva del estudio, aunque ninguno de los dos referentes logra un saldo neto favorable. La diferencia se conoce en un contexto de tensiones internas entre la exministra y el Presidente, y de incertidumbre sobre el escenario electoral.

Axel Kicillof también supera a Milei en valoración positiva: el gobernador bonaerense alcanza el 37%, frente a un 59% de imagen negativa, con un saldo de 22 puntos desfavorables. Así, queda cuatro puntos por encima del mandatario en imagen favorable.

El ranking de imagen positiva de la encuesta

Guillermo Francos ocupa el segundo lugar, con un 44% de imagen positiva y un 45% de negativa. Myriam Bregman aparece entre los primeros puestos, con un 39% de valoración favorable y un 55% de rechazo.

Más abajo se ubican Mauricio Macri, con un 35% de imagen positiva y un 58% de negativa, y Cristina Fernández de Kirchner, con un 32% de positiva y un 63% de negativa.

La aprobación del Gobierno y las preocupaciones económicas

La evaluación de la gestión nacional también mostró un retroceso. El 62% desaprueba la administración de Milei, dos puntos más que en septiembre, mientras que el 36% la aprueba. La aprobación cayó tres puntos frente a la medición anterior.

La percepción sobre la economía incide en la evaluación del Gobierno: el 70% considera que la situación actual está peor que hace un año, mientras que el 29% cree que mejoró. Además, el 61% piensa que la economía estará peor dentro de doce meses y el 66% afirma que su situación económica personal se deterioró respecto del año pasado.

Entre las principales preocupaciones, el costo de los servicios públicos reúne el 63% de las menciones. La incertidumbre económica y la posibilidad de que los ingresos no alcancen alcanzan, cada una, el 60%, mientras que los gastos en salud preocupan al 58%.