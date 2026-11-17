El borrador que el oficialismo presentará en el Senado propone eliminar o suspender las PASO e incluye cambios cuestionados por su impacto en la participación y la representación. Especialistas, legisladores y la Cámara Nacional Electoral plantearon reparos.

El oficialismo presentará este martes ante un plenario de comisiones del Senado un proyecto de reforma electoral que propone eliminar o suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). La iniciativa llega mientras el Gobierno de Javier Milei atraviesa una crisis económica, financiera y social, y genera cuestionamientos por el efecto que podría tener sobre las reglas de competencia política.

El borrador, que hasta el cierre de esta nota había circulado entre senadores y periodistas, reúne medidas que, según sus críticos, podrían limitar la participación ciudadana, la representación de las minorías y el acceso de los votantes a información para elegir en igualdad de condiciones.

Eliminación de las PASO y cuestionamientos políticos

Las objeciones no se limitaron a la oposición peronista. También hubo reparos de referentes del oficialismo y de sus aliados, entre ellos el bullrichista Gerardo Milman y el senador del PRO Martín Goerling.

Milman advirtió que la reinstalación de las listas colectoras podría generar un problema constitucional: una misma alianza política podría obtener las tres bancas del Senado por una provincia, en contra del sistema por el cual el partido más votado se queda con dos escaños y la primera minoría con el tercero.

Goerling, jefe del bloque del PRO en la Cámara alta, cuestionó tanto el procedimiento como los objetivos de la iniciativa. "Quiere ir a una elección para reelegir a Milei sin PASO, porque entiende que le conviene y a eso está apostando”, afirmó, y pidió discutir "con seriedad, profundidad, no a las apuradas”.

Las críticas al cambio de las reglas electorales

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, también vinculó la propuesta con la situación política del oficialismo y de la oposición. "Hay una razón (para eliminar o suspender las PASO) que puede ser política, que tiene que ver con la situación en la que está hoy el Gobierno y la situación en la que está hoy la oposición. Desde mi punto de vista, (la PASO) le daría más herramientas a la oposición para reagruparse, reordenarse y poder volverse más competitiva", señaló.

El especialista en derecho electoral Oscar Blando, exdirector de Reforma Política y Constitucional de Santa Fe, consideró que el proyecto "es perjudicial desde todo punto de vista, salvo para quien pretenda ser beneficiario directo de esta cuestión". La iniciativa necesita 37 votos en el Senado y 129 en Diputados para ser aprobada.

La Cámara Nacional Electoral también cuestionó la oportunidad de la reforma y advirtió que no es deseable ni prolijo modificar las reglas de juego cuando falta menos de un año para las elecciones presidenciales. La tradición democrática, señalaron las críticas al proyecto, requiere consensos amplios y estabilidad en materia electoral, en lugar de cambios unilaterales aprobados por mayorías ajustadas.

Participación ciudadana y representación de minorías

Entre los aspectos señalados como más preocupantes figuran la eliminación o suspensión de las PASO y la habilitación de listas colectoras. Sus detractores sostienen que las modificaciones podrían reducir las herramientas de participación y reorganización de la oposición, además de afectar la representación legislativa de las minorías.

El debate se desarrolla en un contexto de crisis económica, financiera, social y política. Para los críticos de la iniciativa, cambiar las reglas electorales en ese escenario, sin un acuerdo amplio, puede perjudicar la calidad de la democracia y las condiciones de competencia en los próximos comicios.