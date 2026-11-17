El Pontífice dijo que conversó con el Presidente sobre las dificultades económicas y la situación de los sectores más necesitados. Una encuesta registró un amplio respaldo a su mensaje social.

El papa León XIV contó que durante su conversación con el presidente Javier Milei hablaron sobre la economía argentina y las dificultades que atraviesa el país. El Pontífice sostuvo que su mensaje no es político y que busca promover el respeto por la dignidad humana y la atención a quienes más lo necesitan.

Durante el vuelo papal de Lima a Roma, León XIV explicó que su planteo se apoya en la encíclica Magnífica humanitas. “Insisto que el mensaje que quiero llevar no es político. Aunque algunos traten de forzarme en algunos países hacía derechas o izquierdas, que critiquen, que no critiquen. Yo habló de la magnífica humanitas y de eso hable con el señor presidente Milei. Hablando del respeto por el ser humano, animando a tomar más en consideración los más necesitados dentro de la sociedad argentina”, expresó.

La charla de León XIV con Milei sobre la economía

El Papa señaló que los problemas económicos del país formaron parte del intercambio con el mandatario. “Hablamos de cuestiones de economía y algunas dificultades que el país está atravesando. Pero sobre todo hubo una mutua comprensión al decir: ‘el valor de la vida, el valor del ser humano en todas sus etapas, tenemos que buscar la manera de cómo trabajar juntos en eso’. Por ahí fue nuestra conversación”, resumió.

León XIV consideró que Milei mostró disposición a escuchar sus planteos. “Había una apertura en él para escuchar este mensaje y creo que en ese sentido ha sido algo muy positivo”, afirmó. También recordó el encuentro que mantuvo con el Presidente en Roma y la relación que este tenía con el papa Francisco, pese a que, según señaló, “representaban líneas muy distintas” en términos políticos.

Encuesta sobre el mensaje social del Papa

Un relevamiento de Zuban Córdoba midió el respaldo a varias ideas vinculadas con el mensaje social de León XIV. El 91,1% de las personas consultadas coincidió con que “la economía debe estar al servicio de las personas”, mientras que el 69,8% respaldó la idea de que la propiedad privada tiene una “hipoteca social”.

Además, el 95,1% estuvo de acuerdo con que la democracia se fortalece mediante el cuidado de la palabra y la disposición a escuchar. El 97,2% consideró que la corrupción destruye la confianza en las instituciones.

Según el informe, León XIV alcanzó una imagen positiva del 88,2%, frente al 68,5% registrado en septiembre. El estudio se realizó entre el 11 y el 13 de noviembre, con 1.200 encuestas online en todo el país.