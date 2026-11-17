El Papa contó que habló con el Presidente sobre la situación social y económica de la Argentina y lo animó a considerar a quienes más necesitan apoyo. También expresó su deseo de que su visita ayude a reducir la polarización y la violencia en el debate público.

El papa León XIV reveló que, durante su encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, lo animó a prestar mayor atención a los sectores más vulnerables. Además, abogó por una distribución más equitativa de la riqueza y pidió a los dirigentes y a la sociedad trabajar juntos para mejorar las condiciones de vida en la Argentina.

En la conferencia de prensa que ofreció a bordo del avión de regreso a Roma, el Pontífice manifestó su deseo de que su paso por el país haya contribuido a reducir las divisiones. «Me gustaría pensar que la visita sirvió para despertar en los corazones de muchas personas la conciencia de que podemos cambiar el chip, pensar de otra forma, que si bien habrá diferencias de opinión, no es necesario llegar a odiarnos, a usar un lenguaje tan violento, a crear incluso dentro de familias una incapacidad de hablar, de unirnos», afirmó.

El mensaje de León XIV a Milei sobre los más necesitados

Al referirse a su conversación con el Presidente, León XIV sostuvo que el eje fue «el respeto por el ser humano». «De eso hablé con el señor presidente Milei, animando a tomar más en consideración sobre todo los más necesitados dentro de la sociedad argentina», expresó. También indicó que conversaron sobre la economía y las dificultades que atravesaba el país al inicio del mandato.

El Papa señaló que hubo una comprensión compartida sobre el valor de la vida y la dignidad humana en todas sus etapas, y planteó la necesidad de buscar formas de trabajar en conjunto. Asimismo, valoró la disposición de Milei a escuchar su mensaje durante la llegada y la despedida: «había una apertura en él a escuchar este mensaje y entonces yo creo que en ese sentido ha sido algo muy positivo».

Un llamado a superar la polarización en la Argentina

Consultado sobre la confrontación política y la llamada grieta, León XIV consideró que la sociedad se dejó llevar por algoritmos y por una polarización que, según dijo, en muchas situaciones fue provocada intencionalmente. En ese contexto, atribuyó a los periodistas un papel importante para ayudar a superar las divisiones y mostrar los puntos de encuentro.

«Creo mucho en el mensaje de Jesucristo de construir puentes, de buscar la reconciliación», afirmó. También destacó que, durante su visita, personas de distintas posiciones políticas salieron a la calle para celebrar algo que, a su entender, es más grande que una discusión partidaria.

La economía y las condiciones de vida del pueblo

Al hablar de las crisis económicas que afectaron a la Argentina durante décadas y del ajuste impulsado por el Gobierno, el Pontífice evitó analizar las medidas en detalle. Sin embargo, mencionó el peso de distintos factores sobre el país y sus efectos en la clase media y, especialmente, en los sectores más pobres.

«Creo que ahí también tenemos que animar a todos, al pueblo, a los ciudadanos, pero también a la clase política, a ver cómo trabajar juntos para reconstruir el país y mejorar las condiciones de vida para todo el pueblo», sostuvo. También defendió una «redistribución más equitativa de la riqueza».

El balance del viaje por la Argentina, Uruguay y Perú

La conferencia se realizó durante el vuelo de regreso a Roma, después de una gira sudamericana que incluyó a Perú, Uruguay y la Argentina. León XIV se mostró de buen semblante tras once días de viaje, iniciado tres semanas después de una intervención en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho por un tumor maligno.

El Papa reconoció que todavía no estaba «al cien por ciento» y dijo que la posibilidad de realizar el viaje se debió a la ayuda de Dios, las oraciones recibidas, el trabajo de los médicos y su determinación. Sobre la recepción en Perú, recordó con humor que un rosario le lastimó un ojo y destacó el cariño y la fe de quienes se acercaron a saludarlo.

Consultado sobre los motivos por los que Francisco no visitó la Argentina, León XIV dijo que los desconocía y respondió con humor: «Dejo la respuesta al misterio de la vida eterna así se lo preguntamos a él». También recordó que Francisco y Milei, pese a representar líneas distintas, aparentemente mantenían una buena relación.