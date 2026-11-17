Por Hermes 17 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 2 min de lectura

Karina Milei encabezará en la Casa Rosada un encuentro con la reforma electoral como eje, mientras Patricia Bullrich confirmó su presencia. En paralelo, funcionarios respondieron a las declaraciones del papa León XIV tras su reunión con el Presidente.

Karina Milei encabezará desde las 11 una nueva reunión de la mesa política de La Libertad Avanza en la Casa Rosada. La agenda legislativa tendrá como eje la reforma electoral, una iniciativa que busca eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, al menos a partir de 2027.

El encuentro se realizará en un contexto de tensión con Patricia Bullrich, quien confirmó que asistirá. Gerardo Milman y Diego Valenzuela, dirigentes cercanos a la senadora, buscaron bajar el tono de la disputa y señalaron que tanto ella como el presidente Javier Milei son aliados.

La reforma electoral, eje de la reunión en Casa Rosada

La propuesta de eliminar las PASO abrió distintas posiciones dentro del oficialismo y entre sus aliados. La discusión política se desarrolla en medio de cruces internos que, por momentos, ocupan el centro de la agenda pública.

Luego del encuentro, Karina Milei tiene previsto recorrer la Feria Alimentar, en el predio de La Rural, en Palermo. Por su parte, el vocero presidencial, Adrián Ravier, brindará su habitual conferencia de prensa este martes en la Casa Rosada.

Milei y Pettovello respondieron al mensaje del papa León XIV

El papa León XIV expresó su deseo de que su paso por la Argentina haya contribuido a generar conciencia sobre la necesidad de reducir la violencia en el discurso público. También contó que, durante su reunión con Milei en la Casa Rosada, lo “animó a tomar más en consideración sobre todo a los más necesitados”.

El Pontífice pidió una “redistribución más equitativa de la riqueza” y convocó a los dirigentes y a la sociedad a “trabajar juntos para mejorar las condiciones vida del pueblo”. Además, manifestó que “no es necesario llegar a odiarnos, ni usar un lenguaje tan violento”.

Milei difundió en X un video del Papa y sostuvo que el mensaje no era político. Según el Presidente, el diálogo abordó “el respeto sobre el ser humano” y cuestiones de economía. “Tremenda masterclass”, escribió. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, también se expresó en redes: “El propio Santo Padre despejó cualquier duda: su mensaje no fue político, fue un mensaje pastoral”.

Caputo destacó una inversión de Toyota en Argentina

El ministro de Economía, Luis Caputo, resaltó la inversión de 1.800 millones de dólares anunciada por Toyota en la Argentina y la calificó como “Un buen ejemplo de cómo mejoraron las cosas en nuestro país”. En su publicación, también mencionó una deuda de 3.000 millones de dólares que, según indicó, la automotriz tenía durante la gestión del Frente de Todos.